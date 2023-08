Osimhen in partenza? C’è un nome in pole per sostituirlo

Victor Osimhen è tanto corteggiato dall’Arabia Saudita. Se il nigeriano dovesse partire, il nome del sostituto è già pronto

Sarebbe un compito difficilissimo per la dirigenza del Napoli sostituire un calciatore come Victor Osimhen. Altrettanto arduo sarebbe accettare di lasciarlo partire in direzione Arabia Saudita. L’idea del Napoli è che il nigeriano non si debba muovere dalla città e debba restare con gli azzurri almeno per un’altra stagione. Il mercato però, lo sappiamo, può essere spietato e talvolta il futuro di un giocatore non dipende nemmeno dal club di appartenenza.

Osimhen ha ricevuto una cifra faraonica, quasi pari a 35 milioni di euro a stagione. In Arabia Saudita diventerebbe uno dei volti immagine di un calcio in netta crescita ma perderebbe l’occasione di entrare nella storia di questo sport. Per quanto ricco possa essere, il calcio arabo non avrà mai lo stesso fascino e la stessa importanza del calcio europeo. Questo Victor Osimhen lo sa bene, è a conoscenza che con il Napoli potrebbe entrare ancora di più nella storia della città e allora sta riflettendo per bene su quello che potrà essere il suo futuro.

Se parte, chi può sostituirlo?

Qualora decidesse davvero di lasciare Napoli, i partenopei guadagnerebbero una cifra incredibilmente alta. Una possibile cessione del bomber azzurro rientrerebbe tra le vendite più care della storia del calcio, stiamo parlando di almeno 200 milioni di euro che sarebbero reinvestiti, ovviamente, sul mercato. La dirigenza azzurra ha sempre saputo sorprendere i propri tifosi anche quando hanno lasciato senatori come Mertens, Insigne, Callejon o Koulibaly. Gli scout della squadra sono capaci di saper fare mercato in maniera sagace e proveranno a non far rimpiangere il numero nove.

Secondo il portale Tutto Mercato Web, il preferito della dirigenza è Johnatan David, attaccante canadese del Lille la cui valutazione si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Qualora si complicasse la strada per arrivare al centravanti della Ligue 1, l’alternativa risponderebbe al nome di Youssef En-Nesyri, bomber marocchino e fresco vincitore dell’Europa League con il Siviglia. L’attaccante del Marocco, arrivato in semifinale ai Mondiali del Qatar, piace molto alla dirigenza partenopea. I prossimi giorni saranno più chiari sul da farsi, ma la volontà è quella di trattenere il nigeriano.