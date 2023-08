Osimhen dice addio? Il Napoli fa all-in sul ritorno di fiamma!

Sono giornate cariche d’ansia per il Napoli, il vento arabo soffia forte su Victor Osimhen, assoluto leader degli azzurri.

Nelle ultime ore è stata rilanciata da più fonti la news di un presunto accordo tra il nigeriano e l’Ah-Hilal: secondo alcuni cronisti africani, l’ex Lille avrebbe ricevuto un’offerta da ben 40 milioni a stagione per accasarsi in Arabia Saudita.

Una cifra folle, difficilmente pareggiabile da qualsiasi top club europeo, a maggior ragione per un Napoli sempre attento a far quadrare i conti.

De Laurentiis dal suo canto sarebbe stato chiaro, per cedere Osimhen ad una settimana dall’inizio del campionato ci vorrebbero non meno di 180/200 milioni, una domanda che per ora, avrebbe frenato anche gli sceicchi.

Nonostante ciò, qualora dovessero incastrarsi tutti i tasselli, il Napoli si sarebbe già adoperato per non farsi trovare impreparato, sondando più profili, naturalmente compatibili all’identikit ricercato dalla proprietà.

All-in sul compagno di Hakimi?

Jonathan David resta un nome particolarmente gradito, il canadese classe 2000, si è messo in mostra con la maglia del Lille nella scorsa Ligue 1 mettendo a referto ben 37 presenze condite da 24 goal e 4 assist.

Un profilo giovane e sostenibile per ingaggio, nonostante ciò, le richieste esose del Lille che non lo cederebbe per meno di 50/60 milioni, hanno rappresentato ad oggi un serio ostacolo a qualsiasi approfondimento.

Per questa motivazione, almeno stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, nei radar del neo direttore sportivo Maurizio Meluso sarebbe rientrata la stella marocchina Youssef En-Nesyri.

Il classe ’97, 31 presenze con 8 goal e 1 assist nell’ultima Liga spagnola, viene da una stagione gloriosa che l’ha visto esplodere definitivamente.

En-Nesyri è stato insieme ad Hakimi uno dei leader principali del Marocco in grado di sorprendere tutti al mondiale, riuscendo a rendere la nazionale marocchina, la prima compagine africana a raggiungere una semifinale, tra l’altro, eliminando il Portogallo di Cristiano Ronaldo ai quarti, proprio grazie ad un’incornata del bomber del Siviglia.

Un’annata storica, conclusasi nel migliore dei modi, trionfando nella contestatissima finale di Budapest contro la Roma, portando a casa l’Europa League.

Insomma, En-Nesyri rappresenterebbe una scelta “sicura” in virtù della grande esperienza nei palcoscenici europei, anche in questo caso, però, i detentori del suo cartellino non farebbero sconti: per En-Nesyri il Siviglia ha già richiesto in passato non meno di 40 milioni.

Una cifra importante, forse anche meno futuribile considerando l’età del giocatore ormai prossimo ai 27 anni.

Insomma, come per ogni operazione, questa scelta avrebbe i suoi pro e i suoi contro, starà ad Aurelio De Laurentiis e il suo staff porre o meno il veto definitivo.

Ciò che possiamo registrare con certezza ad oggi, è l’assoluto gradimento per il calciatore.