Mertens, annuncio a sorpresa sul futuro: lo ha detto in conferenza

Dries Mertens resta enigmatico sul suo futuro: le parole in conferenza stampa lasciano aperta ogni possibilità-

Bandiera del Napoli, miglior marcatore di tutti i tempi e assoluto uomo del popolo che ha legato indissolubilmente la propria immagine alla città partenopea.

Dopo un matrimonio durato 10 anni, Dries Mertens e il Napoli si sono separati la scorsa estate, con “Ciro”, così soprannominato dai tifosi, che si è accasato al Galatasaray con cui ha poi vinto il campionato turco.

Sarà ritiro? Sentite Mertens

Un’esperienza positiva insomma, che ha ribadito il valore assoluto dell’attaccante di Levanio, a discapito di una carta d’identità non più giovanissima. A 36 anni, però, Mertens non si sbilancia per il momento e intende non prendere decisioni affrettate per il futuro.

Dries Mertens, miglior marcatore della storia partenopea (ANSA) – spazionapoli.itRilasciamo qui uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate dal bomber in conferenza e riportate dai media turchi:

“Penso che questa sarà la mia ultima stagione, ho 36 anni e ne compirò 37, anche se mi sento come se ne avessi 25. Ho bisogno di riflettere, voglio provare cose diverse. Oggi mi diverto ancora tanto, sono abituato a giocare due volte a settimana”.