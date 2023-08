Il costume è un filo: Marika Fruscio fa sognare i tifosi in vacanza

Marika Fruscio incontenibile come sempre. Foto in costume e tifosi in estasi. Lo scatto della showgirl è pazzesco

L’estate è la stagione più bollente di tutte e molto spesso anche l’occasione per mettersi in mostra. Una tendenza, questa, aumentata a dismisura con l’avvento ed il conseguente boom dei social network. Instagram in particolare è diventata la vetrina in cui esporsi e farsi ammirare dagli altri.

Un fatto ormai noto a tutti.C’è chi però ama farsi ammirare un po’ più degli altri. Marika Fruscio è tra queste: la bella showgirl è solita mandare in tilt i social con scatti da urlo. E l’ultima immagine postata sul suo profilo Instagram ufficiale non è da meno.

Il costume è sottilissimo: Marika Fruscio da sogno

La bella brianzola dal cuore partenopeo è solita arricchire la sua pagina Instagram con scatti osé e sensuali. Lo sanno bene i tifosi, che negli anni hanno imparato a conoscerla e ad ammirarla. L’ultimo scatto – si diceva – non è affatto da meno.

Un primo piano che comunica tutta la sensualità e l’avvenenza della bella conduttrice televisiva, nota per la sua partecipazione alle trasmissioni di 7Gold. Costume a filo, seno in mostra, sguardo penetrante, bandana a raccogliere i capelli, l’immancabile tatuaggio “1926” per certificare la sua dichiarata fede partenopea. Uno scatto in cui c’è tutto.

Il post della Fruscio è stato inondato di like, come di consuetudine avviene. Ma anche i commenti non sono mancati. Complimenti, apprezzamenti, finanche un invito a cena da parte di un utente. Insomma, Marika Fruscio non lascia mai indifferenti, che sia per uno spogliarello in diretta televisiva o per una foto postata su Instagram.

Già in occasione dello scudetto del Napoli, la Fruscio aveva meravigliato tutti con il suo corpo e le sue forme perfette. A quanto pare continua a farlo anche sui social, magari di ritorno dalle vacanze. In didascalia si comprende perfettamente che la showgirl sta rientrando a casa: “Di ritorno a casa” – si legge, con tanto di ovvia emoji triste.

Ed ecco che, con la stagione alle porte, per Marika Fruscio riprenderà la solita routine di tutti i giorni. Impegni televisivi, discussioni e tante partite, un occhio sempre fisso sul “suo” Napoli. Probabilmente altri spogliarelli, per le vittorie degli azzurri. E, perché no, qualche scatto in più, sensuale ed avvenente come sempre, per tenere costantemente sull’attenti i tanti follower che navigano sui suoi profili social…