Galliani fiuta il colpaccio in casa Napoli, Monza show

Adriano Galliani è pronto a rinforzare il suo Monza. Per farlo i brianzoli puntano al calciatore del Napoli: c’è aria di colpaccio

Adriano Galliani porterà avanti il Monza da qui ai prossimi anni, in veste di amministratore delegato. All’indomani della dipartita di Silvio Berlusconi, presidente del club e storica presenza al fianco di Galliani, il Monza prova a svoltare. Per farlo si guarda al futuro con crescente fiducia: ci sono i presupposti, progetti, idee.

C’è soprattutto la squadra, che lo scorso anno da cenerentola ha zittito tutti gli scettici, chiudendo all’undicesimo posto con cinquantadue punti. L’obiettivo quest’anno è ripetersi, casomai migliorarsi. Per farlo attenzione al mercato e a quei profili che possono aggiungere qualità alla rosa di mister Palladino. Per questo motivo Adriano Galliani guarda ancora in casa Napoli per un colpo di mercato.

Il Monza fiuta il colpo dal Napoli: il calciatore azzurro nel mirino

Palladino ha dato indicazioni chiare in merito: la squadra va rinforzata in quei luoghi del campo in cui c’è più necessità. E soprattutto laddove servono forza, freschezza, tecnica, qualità. Caratteristiche che in casa Napoli sono tutte contenute da Gianluca Gaetano.

Cresciuto nel settore giovanile del club, Gaetano è uno dei talenti più cristallini partoriti dalla cantera partenopea. L’ha dimostrato nel tempo, il classe 2000 di Cimitile. In particolare lo dimostrò in una stagione straordinaria in quel di Cremona, dove proprio Gaetano fu uno dei protagonisti che portarono i grigiorossi in Serie A.

Le soddisfazioni sono proseguite, per Gaetano, con il ritorno a Napoli: otto presenze, un emozionantissimo goal al Maradona contro l’Inter, e soprattutto uno scudetto cucito sul petto. Mica poco, per un giovane che dal 2011 è abituato a pane, calcio e colori azzurri. La realtà oggi è questa: Gaetano ha bisogno di giocare con più spazio e continuità.

In tempi non sospetti l’ha dichiarato anche il suo agente, Mario Giuffredi, che si è auspicato un nuovo prestito per consentire così al suo assistito non solo di trovare più spazio, ma anche di poter dimostrare il suo innato talento in altre piazze più piccole e meno pressanti di Napoli. Possibilmente in Serie A, ma anche in Serie B. L’importante è giocare.

Ed ecco che, nel mentre che si avvicinano i celeberrimi giorni del Condor, si sta muovendo Adriano Galliani. Che non è nuovo a certe mosse, soprattutto sul finire di mercato. Da Monza sono convinti che Gaetano sia il rinforzo giusto a centrocampo. E Galliani lo sa.