Dopo l’ufficialità di Natan, il mercato del Napoli pare essersi sbloccato, nonostante qualche evidente rallentamento.

In merito a tali avvenimenti, si è espresso il noto giornalista sportivo Paolo Del Genio, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss.

Da Natan a Garcia, due piani B

L’esperto di tattica ha sollevato dubbi in merito agli obbiettivi raggiunti dal Napoli, dubbi non inerenti al loro intrinseco valore per onor del vero, ma relativi alle tempistiche e soprattutto priorità d’acquisto:

“Ad oggi mancano 2 se non 3 centrocampisti, serve: un vice Anguissa, un sostituto di Zielinski e anche un sostituto di Demme che secondo me andrà via”.

In merito alle ultime indiscrezioni riguardanti Teun Koopmeiners, Del Genio ha così chiosato:

“Un giocatore forte, fortissimo, rappresenta una prima scelta del Napoli, ma proprio con le prime scelte stiamo riscontrando parecchie difficoltà.

Gli stessi Natan e Garcia rappresentano due piani B: il brasiliano per me ha tutto per far bene e Garcia magari si rivelerà migliore di De Zerbi, ma sarebbe disonesto raccontare che hanno rappresentato la priorità della dirigenza sin dall’inizio del mercato”.

Non un attacco alla società, ma la solita analisi ponderata di un giornalista che difficilmente si esprime senza cognizione di causa.

Resta un’altra ventina di giorni, a settembre l’ardua sentenza.