Criscitiello ‘snobba’ il Napoli e rilancia la Juve: “Chi dice che non sia da Scudetto sbaglia”

Ad una settimana dall’inizio del campionato, come di consueto, è arrivato il tempo delle “solite” griglie scudetto.

In tal senso, Michele Criscitiello, nel suo editoriale per SportItalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle pretendenti della prossima Serie A.

Dalla Juve al Milan, passando per l’Inter… e il Napoli?

Il giornalista ha citato quasi tutte le grandi, quasi appunto, dimenticando in maniera voluta o meno, proprio quella che ha attualmente (e per i prossimi 12 mesi), lo scudetto cucito sul petto.

“Il Milan magari non vincerà lo scudetto, potrebbe però riuscirci, certamente è quella che si è mossa meglio: inventiva, innovazione e meno soldi sprecati. La palla passa ora a Pioli, se le cose andassero bene, il mercato rossonero influenzerà il prossimo, tutti seguirebbero la loro strategia”.

Sull’Inter e la Juve ha invece così chiosato:

“L’Inter? Era partita bene, poi si è però incartata con Lukaku, davanti manca qualcosa.

Juventus? Chi la mette fuori dalla lotta scudetto commette un grave errore. Attualmente sembra quella messa peggio, ma Giuntoli che a breve sistemerà l’organico, se riuscisse a trovare la quadra con Allegri sarebbe un’arma in più. Infine, non dimentichiamo che giocheranno 1 volta a settimana…”.

Insomma, idee abbastanza chiare, un po’ come da prassi, viste e considerate le tante volte in cui i partenopei erano stati chiamati fuori dai giochi.

Che porti bene anche in questo caso? I tifosi se lo augurano.