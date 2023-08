Calciomercato Napoli, assalto a Gabri Veiga: offerta una cifra monstre

Con Zielinski che sembra ormai sulla via della partenza, il Napoli sta pensando a come muoversi per trovare un suo sostituto

Le voci su un possibile addio di Zielinski si fanno sempre più fitte. Ad essere interessato al trequartista polacco è l’Al Ahli, club saudita che negli ultimi giorni, attraverso degli emissari, è nel nostro paese per evidenti affari di mercato. Dopo aver praticamente chiuso per Roger Ibanez, difensore centrale della Roma, i sauditi sono pronti a convincere il centrocampista del Napoli a scegliere il loro club. Di circa 12 milioni a stagione l’offerta arrivata all’entourage di Zielinski che potrebbe seriamente accettare.

Qualora decidesse di volare in medioriente, il Napoli comprerà sicuramente un suo sostituto. In pole position c’è ovviamente ancora il nome di Teun Koopmeiners, ma l’Atalanta fa muro contro i tentativi azzurri e la trattativa rimane difficilissima. Aurelio De Laurentiis allora ha fiutato un altro possibile affare, stavolta dalla Liga. Secondo Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe offerto ufficialmente per Gabri Veiga, trequartista spagnolo del Celta Vigo.

Una giovane stella iberica pronta ad esplodere

Secondo l’esperto di calciomercato, gli azzurri ha fatto recapitare un’offerta ufficiale da 30 milioni negli uffici del Celta Vigo. L’obiettivo della dirigenza è strapparlo alla concorrenza visto il grande potenziale del centrocampista dell’U21 della Nazionale Spagnola. Secondo Fabrizio Romano, gli iberici avrebbero già rifiutato l’offerta dei partenopei. Il prezzo della clausola per Gabri Veiga è di 40 milioni di euro. Adesso non resta che decidere se pagarla e prendere il talento spagnolo direttamente.

Veiga è un giocatore che piace a tante squadre in Europa e l’idea del Napoli sarebbe quella di andare a prelevarlo subito in caso di partenza di Zielinski. Titolare nella Nazionale U21 spagnola, Veiga ha giocato tutte le partite fino alla finale dove è stato sconfitto insieme alle sue furie rosse soltanto all’ultimo match contro l’Inghilterra. I prossimi giorni saranno decisivi sia per il prossimo acquisto azzurro che per l’eventuale cessione del polacco.