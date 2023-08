Napoli si gode Luisa Ranieri, lo scatto in costume è da sogno: quanta bellezza

L’estate è la stagione per mettere in mostra costumi, fisici da sogno e bellezza. In questo senso è stupendo l’ultimo scatto di Luisa Ranieri

L’estate è la stagione preferita da tutti. Perché è bella, calda, soleggiata. Perché è quel momento dell’anno in cui ci si dedica forse un po’ di più a sé stessi e al proprio relax. Ma anche perché è l’occasione giusta per mettere in mostra fisici mozzafiato, curve e corpi statuari.

Certo ovviamente anche la bellezza, quella oggettiva e disarmante, davanti alla quale non si può far altro che restare in silenzio e contemplare. Ed in questo senso Luisa Ranieri è probabilmente unica nel suo genere. Perché è oggettivamente una donna stupenda, la tipica bellezza mediterranea. Ma anche perché – questa è una rarità al giorno d’oggi – è sempre fine ed elegante. Anche negli scatti al mare.

Luisa Ranieri al mare: lo scatto social tra bellezza ed eleganza

L’attrice partenopea classe 1973 si sta godendo le vacanze in famiglia, accompagnata sempre dal marito, Luca Zingaretti (il Commissario Montalbano, n.d.r). Lo si evince dal suo profilo Instagram, dove tra post e stories la bella napoletana non smette di aggiornare i suoi follower continuamente. In attesa di tornare a lavorare nei panni dell’ispettrice Lolita Lobosco, la cui terza stagione è in arrivo, la Ranieri si rigenera a mare. Lasciando tutti di stucco, per il suo ultimo post.

Nell’immagine si percepisce tutta la bellezza ed eleganza della Ranieri. Uno scatto di spalle, in costume, in riva di mare. Eppure è un’immagine che emana una bellezza tale da lasciare incantati. Il momento, come si evince dalla didascalia postata dall’attrice su Instagram, è stato colto direttamente dal marito. Costume pezzo intero, forme ben definite, una femminilità verace che quasi fuoriesce dall’immagine. Luisa Ranieri, in tutto il suo splendore.

Sotto al post, accompagnato da una pioggia di like, anche tanti commenti a favore dello scatto postato dall’attrice. “Elegante anche al mare, una diva sempre” – ha scritto un utente. A cui hanno fatto seguito altri commenti di apprezzamento: “Sensualissima e femminile anche con costume intero (ben tagliato) e seduta semplicemente su una battigia… e le SGALLETTATE su instagram con sti bikini made-in-radiologia: MUTE E RASSEGNATE” – la dura analisi di un altro.

Divertentissimo invece un ultimo follower della Ranieri: “Altro che Barbie!” – ha scritto. A sottolineare il fatto che, probabilmente, Luisa Ranieri stravince il confronto con chiunque, anche con la celebre Barbie. E forse è davvero così.