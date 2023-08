Vuole solo il Napoli: colpo dalla rivale per gli azzurri

Il calciatore è convinto: vuole solo il Napoli. Ora a lavoro per trovare la quadra: gli azzurri possono piazzare il colpo dalla rivale

Dopo aver risolto la questione difensore, con l’acquisto di Natan dal Red Bull Bragantino, il Napoli continua a sondare il mercato in attesa del colpo giusto. Ci sono altri reparti del campo da sistemare e gli azzurri potrebbero fare altri movimenti da qui alle restanti settimane di mercato.

In particolare un occhio è rivolto al centrocampo. Zielinski è ancora un rebus: potrebbe rinnovare, così come accettare le sirene dall’Arabia. In ogni caso i partenopei hanno già una certezza: un obiettivo vuole solo il Napoli, che intanto pondera il colpo per strapparlo dalla squadra rivale.

Napoli, apertura di Koopmeiners: gli azzurri studiano il colpo

Per la mediana il sogno è Teun Koopmeiners, centrocampista olandese in forza all’Atalanta. Questo è il nome in cima alla lista dei desideri di Garcia, l’uomo giusto al momento giusto, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Un acquisto di spessore, un giocatore che non solo completerebbe il reparto ma che darebbe anche valide soluzioni per il tridente offensivo del Napoli.

Età giusta, esperienza in Serie A adeguata, ingaggio nei parametri: il centrocampista olandese alzerebbe la qualità della rosa azzurra e della mediana in particolare. Per questo ed altri motivi gli azzurri stanno ponderando un affondo con l’Atalanta, per provare a strappare l’ex Az Alkmaar da Bergamo. L’Atalanta da parte sua ha già ceduto Boga e Hojlund e non si priverebbe di un altro tassello importante. Certo, l’offerta giusta farebbe vacillare chiunque.

Per offerta giusta si intende una cifra superiore ai trenta milioni. Ecco, il Napoli potrebbe avvicinarsi alle richieste orobiche e strappare l’ok del giocatore. Che apprezza la destinazione e non poco: per lui sarebbe l’occasione per giocare la Champions e consacrarsi a grandi livelli.

Per Garcia si tratterebbe di avere un mancino naturale, che può giocare da mezzala così come in regia, facendo anche rifiatare Lobotka all’occorrenza. Ma soprattutto Koopmeiners garantirebbe al tecnico francese anche la possibilità concreta di giocare col 4-2-3-1, il dichiarato piano B tattico del Napoli, che è in fase di rodaggio in questi giorni di ritiro a Castel di Sangro. Nel mentre l’ora dell’attesa potrebbe essere finita ed il Napoli, con l’ok del giocatore, potrebbe intavolare discorsi seri con l’Atalanta. La sensazione è che l’affare si può fare.