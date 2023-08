Napoli beffato sul più bello, ha firmato con un’altra Big italiana: i dettagli

Dopo Danso, per il Napoli arriva un’altra beffa di mercato. L’obiettivo degli azzurri ha firmato con un’altra big italiana

Il mercato del Napoli è al punto di svolta. Dopo la cessione di Kim e l’attesa per un difensore che non arrivava, gli azzurri hanno battuto il primo colpo. Dal Bragantino è arrivato Natan, 22 anni, centrale brasiliano costato circa dieci milioni di euro.

Un acquisto ormai chiuso, perfezionato dopo che Danso ha firmato il rinnovo con il Lens. Non si fermerà certo qui la squadra campione d’Italia che ha bisogno di altri rinforzi, soprattutto a metà campo dove è partito Ndombele e dove Garcia dovrà fare a meno di Anguissa all’esordio contro il Frosinone.

De Laurentiis e Meluso si muovono alla ricerca dei nomi giusti, ma intanto c’è già la certezza che un altro obiettivo è definitivamente sfumato. Il calciatore inseguito dagli azzurri è sbarcato in Italia, per unirsi al nuovo club.

Napoli, sfuma anche Kamada: ha firmato con la Lazio

Daichi Kamada si è svincolato dall’Eintracht Francoforte lo scorso 30 giugno. Giapponese, classe 1996, Kamada era uno dei profili attenzionati dal Napoli negli scorsi mesi. In particolare impressionarono le sue prestazioni nel doppio confronto di Champions tra azzurri e tedeschi. Il Napoli lo aveva segnato sul suo taccuino per il centrocampo, puntando sulla duttilità del nipponico, che può giocare anche in avanti.

Il Napoli registra in queste ore una doppia beffa. Per Danso, che alla fine ha rinnovato col Lens. E proprio per il giapponese, che sbarca sì in Italia ma non dalle parti di Partenope. Kamada è infatti un nuovo giocatore della Lazio, che ha accontentato così una delle richieste principali di Maurizio Sarri, mettendo fine alle voci che volevano il tecnico spazientito per il temporeggiamento della società sul mercato.

Kamada era il primo della lista di Sarri, che aveva finanche bocciato Sow, finito poi al Siviglia. Il giapponese è sbarcato già a Roma e dopo aver completato l’iter di visite mediche ha firmato il contratto. Ufficialità già arrivata, a Formello il giapponese è stato accolto dall’entusiasmo dei tifosi, con cui si è concesso anche delle foto.

Un affare low cost per la Lazio, Kamada è stato acquisito a parametro zero. In Germania si è imposto nel calcio europeo: quattro stagioni, una Coppa di Germania ed una Europa League, da protagonista. Saluta l’Eintracht dopo oltre cento presenze e si unisce alla Lazio, in Serie A. Per lui contratto biennale con opzione per un terzo anno a circa tre milioni a stagione più bonus. Tutto è compiuto: Kamada è biancoceleste.