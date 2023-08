Presentata la lista degli acquisti: Garcia ha fatto le sue richieste

Mercato poco movimentato per il Napoli, ma le necessità restano le stesse. Rudi Garcia ha espresso le sue priorità. Una in particolare

Sono momenti di riflessione in casa Napoli. C’è la necessità di rinforzare la rosa dei campioni d’Italia. E bisogna farlo con un certo tempismo: manca sempre meno all’inizio del campionato ed il Napoli è sì competitivo, ma anche manchevole in alcune zone strategiche del campo.

Proseguono in queste ore i confronti tra lo scouting, il diesse Meluso ed il tecnico Rudi Garcia. Che ha intenzione di ripetere lo straordinario cammino del predecessore Spalletti, migliorandosi perché no, proprio come avvenne a Roma. Per farlo, però, i rinforzi sono necessari. Il tecnico in questo senso ha le idee più che chiare.

Napoli, Garcia è stato chiaro: ecco in quali ruoli occorrono rinforzi

Kim è partito, destinazione Bayern. Danso, invece, è sfumato, col rinnovo arrivato nella giornata di ieri con il Lens. Il primo ruolo da coprire dunque è sempre più urgentemente quello del centrale di difesa, da affiancare a Juan Jesus, Ostigard e Rrahmani.

Al momento non c’è una lista di nomi, perché ogni profilo ha dei pro e dei contro. Il tempo stringe, però, ed in difesa c’è bisogno di muoversi il prima possibile, regalando a Garcia l’acquisto richiesto. Subito dopo occhi al centrocampo: il tecnico ha chiesto un rimpiazzo per sopperire alla mancanza di Ndombelé, che a fine prestito ha lasciato gli azzurri.

Un solo intervento, mirato per il momento. Certo, in caso di dietrofront e partenza di Zielinski, si dovrebbe pensare ad un ulteriore centrocampista. Ma è un problema che al momento il Napoli non si è posto, in attesa di capire gli sviluppi anche circa il rinnovo del suo numero venti. Poi è tempo di pensare all’attacco.

Anche qui Garcia è stato abbastanza categorico: un sostituto di Lozano, se il messicano parte. Ma soprattutto – ed è questa la priorità – confermare Victor Osimhen. Il pallino di Garcia è il centravanti nigeriano, imprescindibile punto fermo del Napoli, vero leader ed anima della squadra.

Con il nigeriano ed il suo entourage proseguono i contatti e si lavora duro in vista di un rinnovo che, in termini di spesa, potrebbe segnare un record assoluto in casa Napoli. Ciascun ruolo sopra menzionato va coperto. Ma l’obiettivo principale per il Napoli ed il suo allenatore è trattenere il suo giocatore più rappresentativo. Per vincere, ancora, insieme.