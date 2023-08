Napoli di sasso: salta l’ennesimo colpo, decisione presa

Il Napoli resta di sasso: l’obiettivo dichiarato degli azzurri sfuma. La sua è una decisione già presa. Ancora fermo il mercato dei partenopei

Un calciomercato fin qui opaco, quello del Napoli. Che proprio non si sblocca, non si movimenta. Gli azzurri sono vigili: il diesse Meluso ed il suo staff stanno setacciando il mercato alla ricerca dei nomi giusti per rinforzare la rosa a disposizione di mister Rudi Garcia.

Va detto che il Napoli ha una rosa di per sé già competitiva. Eccezion fatta per Kim, Garcia avrà a disposizione la squadra scudetto, a maggior ragione senza le partenze di Zielinski e Lozano. Ma qualche ritocco è necessario, fisiologico. Ed è ormai certo che un obiettivo degli azzurri non si unirà al gruppo: anche questo affare è sfumato, è arrivato l’annuncio ufficiale.

Niente Napoli per l’obiettivo azzurro: c’è l’annuncio

Il reparto maggiormente attenzionato dal Napoli è la difesa, proprio perché l’addio di Kim non è affare da poco. C’è tutta la volontà di non far rimpiangere il sudcoreano e trovare il rimpiazzo giusto. Così come avvenuto un anno fa, per sostituire il partente Koulibaly. Il Napoli dinanzi a questa evenienza non si era fatto trovare impreparato, individuando in Kevin Danso il rinforzo giusto da regalare a Garcia. Eppure, per il centrale austriaco in forza al Lens si sono registrate più difficoltà. Fino alla decisione del giocatore stesso.

Niente Napoli per il difensore austriaco della Ligue1. Difatti nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità. Danso ha deciso di rimanere in Francia, rinnovando il suo contratto in scadenza con un prolungamento fino al 2027. Mettendo de facto fine alle voci sul Napoli.

Un affare che i partenopei avevano fiutato da tempo, ma fin da subito in salita. Trenta milioni, la richiesta del Lens, cifra a cui gli azzurri non si sono mai del tutto avvicinati. Fermandosi a poco più di venti milioni, troppo pochi per il gioiello in mano ai francesi.

Una notizia che sa di danno per il Napoli. A questo si aggiunga il video-sfottò che il Lens ha postato sui suoi canali ufficiali per annunciare il rinnovo di Danso: tarantella napoletana in sottofondo, una chat di messaggi e infine la news del rinnovo. Con tanto di slogan tagliente: “Danso non andrà in Italia“. A questo punto, è il caso di dirlo, il centrale austriaco non andrà da nessuna parte.

Quand on a déjà trouvé chaussure à son pied… 👢 pic.twitter.com/0UcyOpWCzH — Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2023

Resta ora da capire chi sarà il nuovo difensore che il Napoli regalerà a Garcia: Kilman è tornato di attualità negli ultimi giorni, Mavropanos è sempre al centro dei pensieri di Meluso. Il momento della scelta sta per arrivare, ma non sarà Danso.