La rivale piomba in casa Napoli: doppio obiettivo tra gli azzurri

Due calciatori del Napoli finiscono nel mirino di una rivale. Ma la strada per strapparli agli azzurri è in salita: le ultime

La rosa del Napoli campione d’Italia, nella passata stagione, ha incantato tutti. Difficile trovare imperfezioni nel campionato dominato dagli azzurri. Tutti i membri del gruppo guidato allora da Luciano Spalletti hanno dato il loro contributo, con prestazioni, gol e continuità.

Qualche addio, a conclusione di quel percorso, era preventivato. Ad oggi però ha salutato solo Kim, finito al Bayern Monaco. Tutti gli altri sono rimasti in maglia azzurra. Ma il mercato è ancora aperto e da qui alla fine qualche sorpresa non è da escludere. A questo proposito una rivale del Napoli non ha uno, ma ben due obiettivi tra le fila della squadra partenopea.

Due senatori del gruppo azzurro che potrebbero essere ‘scippati’ dall’avversaria di alta classifica, alla ricerca di rinforzi per rendere più competitiva la propria rosa e accontentare il proprio allenatore.

La Lazio in agguato, non solo Zielinski per Sarri

Nelle ultime settimane il clima in casa Lazio è stato a dir poco rovente. Anche per un mercato che non ha rispettato, fin qui, le aspettative e le richieste di Maurizio Sarri. Ebbene, dopo settimane di silenzi, amarezze e non poche frecciatine, i biancocelesti hanno cominciato a muoversi. Alzando la posta, peraltro. Per la squadra capitolina torna di moda Piotr Zielinski, assieme a Mario Rui.

Un interesse vecchio, quello dei laziali per i due giocatori del Napoli. Maurizio Sarri conosce entrambi, suoi fedelissimi nella precedente esperienza napoletana e non solo. I due calciatori sono stati tra i più valorizzati dal tecnico di Figline e secondo quanto riferito da Il Mattino i loro nomi continuano ad essere forti in orbita biancoceleste.

Per Sarri Mario Rui e Zielinski sarebbero due “usati” garantiti: conoscono il tecnico ed il suo modo di lavorare, giocano da anni in Serie A, hanno vinto uno scudetto da protagonisti. Non avrebbero dunque bisogno di inserimenti o del tempo per ambientarsi. Sarebbero già pronti e funzionali all’interno di una Lazio rodata, con un gruppo che lavora insieme ormai da tempo.

Tra i desideri e la realtà, però, c’è di mezzo una distanza enorme. I due obiettivi della Lazio probabilmente tali resteranno. Perché il Napoli non vuole privarsi di due giocatori che reputa indispensabili e perché i due hanno da tempo espresso la loro volontà: restare in azzurro.

Come è noto, Zielinski ha declinato le offerte arabe ed è disposto a ridursi l’ingaggio pur di rinnovare col Napoli. Da par suo anche Mario Rui è avviato verso il rinnovo di contratto, che dovrebbe arrivare a stretto giro. Per un futuro biancoazzurro, più che biancoceleste.