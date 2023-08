Gaetano e soldi in cambio di una Stella di Serie A, rinforzo Napoli in attacco

Il Napoli punta a rinforzarsi anche in attacco. E si pensa all’offerta per una stella di Serie A: in cambio cash e Gianluca Gaetano

Il Napoli si prepara al debutto in Serie A, previsto per il prossimo 19 agosto a Frosinone. Mancano esattamente due settimane al via. E ad oggi la situazione è chiara: la squadra c’è, il gruppo dei campioni d’Italia è rimasto in blocco. Orfano di Kim, tuttavia. E dunque serve un difensore all’altezza, quanto prima.

Poi occhio al centrocampo e all’attacco. Qui la priorità resta la permanenza di Victor Osimhen, per cui si tratta il rinnovo. Ma con Lozano sempre in uscita, il Napoli valuta l’acquisto di una stella di Serie A. Per raggiungere l’obiettivo, gli azzurri sono disposti a sacrificare Gianluca Gaetano.

Torna di moda Berardi, la strategia del Napoli: soldi più Gaetano al Sassuolo

Il nome che gli azzurri stanno valutando è quello di Domenico Berardi. Il centravanti di Cariati è un vecchio pallino della società azzurra, che in passato ha già provato a convincerlo, senza mai tuttavia riuscirci. Berardi ha ventinove anni, è al Sassuolo da una vita e sa che il tempo per l’esperienza in una big è ormai agli sgoccioli.

La volta buona potrebbe essere proprio questa. E Berardi lo sa. Lo ha anche fatto capire in tempi non sospetti: “Non so se ci sarò il prossimo anno” – ha dichiarato alla presentazione del Sassuolo. Parole smorzate dall’AD neroverde, Giovanni Carnevali, che ha sottolineato come Berardi sia una bandiera del club e che per tanti anni, alla fine, è sempre rimasto in Emilia. La voglia di un salto di qualità stavolta potrebbe però essere decisiva e Berardi così si accaserebbe altrove.

Il Napoli ci pensa. Anche in virtù di un possibile addio di Lozano: l’accordo con il Los Angeles è sfumato, ma il futuro è tutto da decifrare. Se esce il Chucky, allora si vira su Berardi. Per convincere il Sassuolo ci vuole l’offerta congrua, che il Napoli sta elaborando. Soldi sì ma non solo: nell’affare potrebbe rientrare anche Gianluca Gaetano, talento scuola Napoli, che a Sassuolo troverebbe decisamente più spazio per giocare con maggior continuità e da protagonista in una piazza che da anni mantiene alta l’asticella.

A dare seguito a questa ipotesi sono state anche le dichiarazioni dell’agente del calciatore partenopeo: Gaetano deve giocare per esplodere. A Napoli o altrove. Per questo un addio non è da escludere. E al Sassuolo, il giovane Gianluca, potrebbe fare il suo personalissimo salto di qualità.