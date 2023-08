Il Napoli è al settimo giorno di ritiro a Castel di Sangro. Gli uomini di Rudi Garcia, dopo due amichevoli internazionali, si prendono una serata di riposo.

Il Napoli di Rudi Garcia è in ritiro a Castel di Sangro, dove resterà fino al 12 agosto. Nel corso di queste due settimane di intensa preparazione, dopo quelle già trascorse a Dimaro, gli azzurri disputeranno quattro amichevoli internazionali, due delle quali hanno già avuto luogo.

Allenamenti e test preseason, quindi, per i calciatori partenopei, che in attesa di ulteriori rinforzi in rosa, si preparano a vivere la prossima stagione di Serie A. L’avvio del campionato è previsto per il 19 agosto, data in cui il Napoli affronterà il Frosinone in trasferta alle 18:30.

Serata di relax per gli azzurri (VIDEO)

Dopo una doppia sessione di allenamento, gli azzurri si sono meritato un’intensa serata di riposo in quel di Castel di Sangro. A rivelarlo è il portiere azzurro Pierluigi Gollini, tramite le sue storie Instagram.