Via dal Napoli solo a fine agosto: Garcia vuole provarlo

In casa Napoli è tempo di valutazioni, in attesa di colpi di mercato. Incertezza per un azzurro: prima di cederlo, Garcia vuole provarlo

Rudi Garcia è a lavoro per plasmare il suo Napoli, quello del nuovo corso post scudetto. Una squadra, quella guidata dal tecnico francese, chiamata a ripetersi e, perché no, a migliorarsi. Miglioramento che passa dal mercato – su cui il Napoli è a lavoro – ma anche da una rosa piena di potenziale da valorizzare. In questo senso sono molti gli azzurri che potrebbero meritarsi una chance.

Altri invece partiranno. Ma il tecnico francese, prima di ogni scelta, vuole anzitutto essere certo di privarsi di qualche elemento. Discorso che vale in particolare per un azzurro, per il quale si aspetterà eventualmente fine agosto, prima di decidere per una cessione o una permanenza.

Garcia ‘tentato’ da Zerbin: il tecnico francese vuole provarlo

Alessio Zerbin ha le attenzioni di Rudi Garcia. Perché piace, perché c’è talento e c’è prospettiva. Però prima bisogna capire una serie di cose: lo spazio eventuale da potersi ritagliare e se il ragazzo è pronto per fare suo un Napoli che riparte da favorito, da squadra da battere, soprattutto dopo i fasti dello scorso anno.

Il ragazzo ha più volte palesato le sue intenzioni: restare a Napoli è una priorità. E in tempi non sospetti il suo entourage ha fatto capire che da Garcia il giovane Zerbin potrebbe solo imparare. Anche puntando sul feeling del tecnico francese coi più giovani, per l’appunto. Difatti non ci si sbagliava. Garcia è stato chiaro, al momento: niente trasferimento per Zerbin, c’è bisogno di provarlo e capire che futuro poter costruire.

Se insieme a Napoli o lasciando spazio a qualche alternativa, per accumulare minuti ed esperienza. Insomma al momento il talentuoso calciatore di Novara non si muove e continuerà a lavorare in pre-campionato col gruppo squadra. Ed, infatti, ieri è partito titolare nell’amichevole contro il Girona.

Ogni decisione è rimandata a fine mercato, dunque. Ad oggi Zerbin si sta giocando le sue chance di permanenza. Che sono tutt’altro che ridotte. Il ragazzo viene da anni di buona continuità, in particolare grazie alle esperienze con la Pro Vercelli e il Frosinone. Lo scorso anno ha totalizzato 14 presenze con tanto di apprezzamento dell’allora tecnico Luciano Spalletti. C’era feeling, si sa. Ed ora la speranza, per Zerbin e per tutti, è che la sintonia esploda anche con Rudi Garcia.