Il Napoli ha vinto la seconda amichevole internazionale contro il Girona a Castel di Sangro. La sfida si è decisa ai rigori dopo il pareggio di Giovanni Simeone dal dischetto.

Si è tenuta oggi la seconda amichevole internazionale in programma a Castel di Sangro per il Napoli. La squadra di Rudi Garcia è scesa in campo contro la formazione spagnola del Girona, conquistando la vittoria ai calci di rigore al termine del match.

Juan Jesus nel post partita

Il difensore Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara tra Napoli e Girona, parlando della sfida, dello scudetto ed anche di questioni relative al calciomercato.

Questa amichevole è stata importante per capire come siamo messi con questo nuovo modulo del mister. Direi bene, anche se abbiamo vinto solo ai rigori, l’importante era vincere. Se abbiamo l’ambizione di vincere altri trofei dobbiamo continuare con l’anno precedente. Dobbiamo continuare e fare del nostro meglio sia in campionato che nelle coppe. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto, sicuramente ci toglieremo delle belle soddisfazioni.

Il calciatore ha parlato anche dell’addio di Kim e dell’arrivo di un eventuale sostituto.

Abbiamo dimostrato di essere una difesa molto solida, e mi riferisco a tutta la squadra. Se serve una mano al mister io sono a disposizione, oggi ho fatto 90 minuti. Se arriverà un altro per darci una mano, volentieri, ma qua ci sono dei ragazzi, come Obaretin e D’Avino, bravi. C’è tanta prospettiva, poi saranno il direttore, il presidente e il mister a fare il mercato.

Le parole di Juan Jesus sullo scudetto