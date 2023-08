Il Napoli ‘prenota’ il colpo: affondo per il 2024

Il Napoli si muove già per l’anno prossimo: “prenotato” il colpo di calciomercato per il giocatore nel 2024

Il calciomercato del Napoli al momento non è ancora decollato, con gli azzurri che di fatto non hanno ancora ufficializzato nessun acquisto vero e proprio. Fino ad ora infatti gli unici movimenti in entrata ufficializzati dal club azzurro sono quelli relativi al nuovo prestito di Pierluigi Gollini, stavolta con diritto di riscatto in vista della sua permanenza definitiva al Napoli, ed il riscatto che era già obbligatorio di Giovanni Simeone dall’Hellas Verona. Per quanto riguarda invece acquisti di calciatori che non facevano già parte della rosa azzurra nel corso della scorsa stagione, il mercato langue ancora nonostante nel corso delle prossime settimane dovrebbe esserci l’affondo decisivo per il difensore centrale e non solo.

Il primo acquisto, infatti, nonché il più importante, dovrebbe essere quello relativo al difensore centrale che sostituirà Kim Min Jae, partito dal Napoli in direzione Bayern Monaco. Il difensore sudcoreano ha ormai lasciato il club da due settimane, portando nelle casse azzurre circa 55 milioni di euro, relativi al pagamento della clausola da parte del club teutonico. La cessione dell’ex difensore del Fenerbahce ha comportato una enorme plusvalenza per il Napoli, visto che solo un anno fa aveva prelevato il difensore dalla Turchia per soli 19 milioni di euro. La società partenopea nel frattempo è già al lavoro anche per il mercato del prossimo anno.

Acquisto per l’anno prossimo, il Napoli “prenota” Cambiaghi

Il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ha già puntato un attaccante per il 2024: si tratta di Nicolò Cambiaghi di proprietà dell’Atalanta che la scorsa stagione ha giocato in prestito all’Empoli in Serie A. L’attaccante italiano, classe 2000, si è già messo in mostra nel corso dell’ultima stagione con la maglia del club toscano segnando ben 7 gol e regalando 2 assist ai compagni tra Serie A e Coppa Italia. L’Atalanta al momento non ha ancora deciso se puntare su di lui o meno, visto che in attacco è appena arrivato dall’Almeria El Bilal Tourè per 28 milioni di euro.

Nicolò Cambiaghi è un attaccante più adatto a giocare insieme ad un compagno di reparto o all’occorrenza dietro le punte, è dotato di ottime doti tecniche che compensano il fisico non esattamente possente (è altro 1.73m). Il suo valore secondo Transfermarkt è di circa 8 milioni di euro, ma l’Atalanta ha richieste decisamente più elevate, tra i 15 e i 20 milioni di euro per lasciar partire il talento italiano.