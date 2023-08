Follia Napoli, un campionissimo del Chelsea per Garcia: i tifosi sognano

Il Napoli può portare a casa un campionissimo del Chelsea con una vera e propria follia di mercato: è il sogno dei tifosi

Il calciomercato del Napoli sta andando verso la direzione che vuole Aurelio De Laurentiis, con la permanenza di quasi tutti i big se si esclude la partenza di Min-Jae Kim. Il difensore sudcoreano era quello più difficile da trattenere, alla fine è andato al Bayern Monaco per 50 milioni di euro e formerà una coppia galattica con de Ligt.

Tiene ancora banco nell’ambiente partenopeo il rinnovo di Victor Osimhen, con il presidente che vuole trattenerlo aumentandogli l’ingaggio e soprattutto inserendo una clausola altissima. Proprio la cifra della clausola rescissoria è motivo di discussione tra De Laurentiis e Calenda. Il presidente del Napoli la vorrebbe di almeno 150-160 milioni di euro, mentre l’agente del giocatore poco sopra i 100 milioni. E su Osimhen si è fatto avanti nelle ultime ore l’interesse da parte dell’Arabia Saudita, con un’offerta monstre da 140 milioni per il Napoli.

Se dovesse concretizzarsi effettivamente la cessione di Osimhen, il Napoli si ritroverebbe con un grosso buco in attacco e, infatti, andrebbe acquistato un giocatore fortissimo per esaltare di nuovo il pubblico dello stadio Maradona. Uno di quelli possibili è Raheem Sterling, che sta vivendo un pessimo periodo al Chelsea.

Napoli, se parte Osimhen il sogno è Sterling

Quello di Raheem Sterling è un vero e proprio sogno di mercato di mezza estate per il Napoli se dovesse partire Osimhen. Al Chelsea il suo spazio è più ridotto del previsto e con la cessione del centravanti nigeriano, il club partenopeo avrebbe le risorse economiche per acquistarlo senza troppi problemi. Classe ’94, l’attaccante inglese ha ancora tanti anni da davanti per continuare ad affermarsi in Europa.

In più, il modo di giocare del Napoli si sposerebbe alla perfezione con quello di Sterling, molto rapido e tecnico. L’attaccante inglese, ovviamente, ha caratteristiche fisiche e tecniche molto diverse da quelle di Osimhen e quindi interpreterebbe il ruolo del centravanti in modo diverso.

Bisogna comunque sottolineare che è molto complicata la partenza di Victor Osimhen, vero e proprio idolo del pubblico. Il Napoli ha già perso Giuntoli, Spalletti e Kim e non ha intenzione di perdere un altro pezzo da novanta del suo gruppo. Vuole rivincere lo Scudetto e soprattutto fare ancora meglio in Champions League dopo i quarti di finale della scorsa stagione. Nel frattempo, Sterling resta un pensiero in attesa di capire se ci saranno o meno passi avanti.