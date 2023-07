Sfuma l’obiettivo del Napoli: vicina la firma con un altro club di Serie A

Il Napoli resta ancora fermo per quanto riguarda il mercato in entrata: nel mentre sfuma un obiettivo degli azzurri, sempre più vicino ad un altro club di Serie A.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è a lavoro sul mercato assicurandosi le prestazioni dei calciatori protagonisti della vittoria dello scudetto dello scorso anno. La società azzurra sta valutando i rinnovi degli azzurri, puntando in gran parte sulla rosa che nella passata stagione ha vinto il campionato sotto la guida di Luciano Spalletti. Oltre la partenza di Kim Min-Jae, andato al Bayern Monaco, quindi, il Napoli punta a conservare i punti saldi della formazione.

La priorità sul mercato per la società partenopea è quella di individuare il profilo giusto che possa sostituire il centrale coreano e sono diversi i profili vagliati dal club. Oltre al difensore, il Napoli ha da definire anche ulteriori tasselli per mettere al servizio di Rudi Garcia una rosa performante che possa incidere sul prossimo campionato.

Obiettivo a centrocampo per il Napoli

Al Napoli, infatti, oltre il difensore centrale, servono anche centrocampisti che possano prendere il posto di Ndombele, ormai lontano dall’ombra del Vesuvio, e Diego Demme, che potrebbe avere un futuro in un altro club. Gli arrivi in casa Napoli potrebbero arrivare nel corso del ritiro a Castel di Sangro, così come le conferme in relazione ai rinnovi.

In particolare, potrebbe arrivare anche l’annuncio del rinnovo di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco si è reso protagonista di una grande dimostrazione di amore nei confronti del Napoli, del club, della città e dei tifosi, rifiutando le diverse offerte arrivate. In attesa dell’annuncio ufficiale, pare infatti che il calciatore azzurro sia stato disposto a ridursi l’ingaggio pur di restare a Napoli, non prendendo in considerazione le offerte dall’Arabia e dalla Lazio, per cifre superiori. Un gesto significativo che ha legato sempre più intensamente Piotr Zielinski al Napoli.

Sfuma l’obiettivo, Samardzic pronto per l’Inter

Uno dei calciatori individuati dal Napoli in caso di addio di Piotr Zielinski era Lazar Samardzic. Il calciatore serbo classe 2002 si è reso protagonista di una buona stagione con la maglia dell’Udinese, realizzando cinque reti e quattro assist. Il nome del centrocampista è stato negli ultimi tempi accostato al Napoli, ma il suo futuro sembra essere ora destinato in un altro club di Serie A.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, l’Udinese avrebbe accettato l’offerta dell’Inter. Quel che resta da definire sono le cifre e gli ultimi dettagli. Mercoledì è previsto l’incontro per la chiusura della trattativa.