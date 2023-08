Occhi puntati sul giocatore dell’Arsenal: nuova idea di mercato in casa Napoli

La pista che porta a Mavropanos si è improvvisamente complicata: il Napoli valuta un nuovo difensore dalla Premier League.

La ricerca del nuovo difensore centrale continua senza sosta in casa Napoli. La dirigenza partenopea è al lavoro per trovare il sostituto ideale di Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco in questa sessione di calciomercato.

I nomi accostati agli azzurri sono tantissimi, ma negli ultimi giorni sembrava essere cresciuto l’ottimismo per l’acquisto di Konstantinos Mavropanos, difensore greco dello Stoccarda. Eppure, la trattativa per portare il classe ’97 al Napoli è di nuovo in salita.

Il Napoli vira sul difensore dell’Arsenal

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa sembra essersi complicata a causa dell’interessamento di Atletico Madrid e Real per il greco. Mavropanos ha quindi preferito temporeggiare, in attesa di una nuova offerta degli azzurri.

Il Napoli però non ha perso tempo e ha iniziato a sondare anche un nuovo profilo: si tratta di Jakub Kiwior dell’Arsenal. Seguito già ai tempi dello Spezia, il classe 2000 polacco ha disputato solo 8 presenze in questi sei mesi con la maglia dei Gunners. Il Napoli ci pensa e valuta questa nuova idea di mercato.