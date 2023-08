Il rifiuto che ha fatto esultare Napoli: tutti senza parole

In attesa dell’inizio del campionato del prossimo 19 agosto contro il Frosinone, i tifosi del Napoli possono esultare per una notizia che arriva direttamente dal mercato

Dopo essere riusciti a vincere lo Scudetto, il Napoli si sta preparando per difenderlo. Gli azzurri, infatti, sono a Castel di Sangro per farsi trovare pronti nel primo match ufficiale con tricolore sul petto, ovvero la prima gara del campionato 2023/24 del prossimo 19 agosto al Benito Stirpe contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Il team partenopeo, dopo i giorni trascorsi a Dimaro, sono in Abruzzo per effettuare la seconda parte della loro pre-season. A differenza del Trentino, ovviamente, Rudi Garcia ha aumentato i carichi di lavoro per i suoi calciatori, considerando sia le amichevoli più probanti rispetto a quelle contro Anaune e Spal, che per l’ormai imminente inizio del campionato.

Tuttavia, così come per tutte le altre squadre, il Napoli è impegnato anche sul fronte del calciomercato. Aurelio De Laurentiis, innanzitutto, sta cercando sia di trovare il giocatore che prenderà il posto al centro della difesa di Kim Min-Jae (preso dal Bayern Monaco per circa 60 milioni di euro) che di far rinnovare il contratto a Victor Osimhen. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare una notizia che ha fatto gioire tutta la piazza partenopea.

Mercato Napoli, Victor Osimhen fa felice i tifosi azzurri: il nigeriano ha rifiutato la super offerta dell’Al-Hilal

Come scritto su Twitter da Nicolò Schira, giornalista italiano esperto di calciomercato, il centravanti nigeriano ha rifiutato la super offerta dell’Al-Hilal (ovvero la stessa squadra dell’Arabia Saudita che ha preso Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic) di circa 40 milioni di euro all’anno.

L’intenzione di Victor Osimhen, infatti, è quella di restare almeno per un altro anno ancora in azzurro. Tuttavia, tra il suo entourage ed Aurelio De Laurentiis c’è ancora della distanza per quanto riguarda il valore della clausola rescissoria da inserire nel nuovo contratto del capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A.

Aurelio De Laurentiis, di fatto, vorrebbe una clausola di circa 160 milioni di euro, mentre gli agenti del centravanti nigeriano la vorrebbero tra i 110 e i 120 milioni. Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, è stato oggi a Castel di Sangro per incontrare il patron e i due si rivedranno nuovamente per cercare di trovare un’intesa definitiva.

Questa la priorità per il Napoli che ha anche altre situazioni da considerare: ad esempio c’è il futuro di Hirving Lozano con il contratto in scadenza tra un anno e la voglia di approdare in MLS. Ma prima c’è Osimhen e il suo no all’Al Hilal che fa esultare i tifosi azzurri.