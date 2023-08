Garcia lo ha scoperto e non vuole mandarlo via: Napoli, ‘colpo in casa’

Dopo l’amichevole giocata dal suo Napoli contro i turchi dell’Hatayaspor, Rudi Garcia ha preso una decisione davvero importante

L’inizio del prossimo campionato è ormai alle porte. Allo start della Serie A 2023/24, di fatto, mancano meno di tre settimane, visto che la prima gara del Napoli di Rudi Garcia sarà il prossimo 19 agosto al Benito Stirpe contro il Frosinone. Quella contro il team guidato da Eusebio Di Francesco sarà la prima partita ufficiale dove gli azzurri scenderanno in campo con la maglia con il tricolore sul petto.

Per prepararsi al meglio per la sfida contro il Frosinone, dopo i giorni trascorsi a Dimaro, il Napoli di Rudi Garcia è a Castel di Sangro, dove ha già giocato un’amichevole. I partenopei, infatti, hanno battuto con un netto 4-0 i turchi dell’Hatayaspor. Tra i grandi protagonisti della sfida bisogna inserire sicuramente sia Victor Osimhen che Giovanni Simeone, entrambi autori di una doppietta.

Il nigeriano, al netto delle voci sul suo futuro, si è ripreso il Napoli dopo solo pochi giorni dal suo rientro dalle vacanze. Victor Osimhen è protagonista anche di tante indiscrezioni di mercato sia per gli interessi delle squadre straniere che per la trattativa con Aurelio De Laurentiis per il rinnovo del suo contratto. Tuttavia, oltre al capocannoniere della Serie A 2022/23 e Simeone, tra fila azzurre bisogna sottolineare la prestazione di un giovane calciatore.

Mercato Napoli, novità su Obaretin: la scelta di Garcia

Nosa Edward Obaretin, infatti, ha colpito molto Rudi Garcia nell’amichevole giocata sabato scorso contro l’Hatayaspor. Il difensore, preso a parametro zero l’anno scorso dopo il suo addio al Milan, rimarrà in prima squadra fino a quando Aurelio De Laurentiis non acquisterà il sostituto di Kim Min-Jae, il quale è stato ingaggiato dal Bayern Monaco per circa 60 milioni di euro.

Una volta che il Napoli prenderà il nuovo difensore centrale da regalare a Rudi Garcia, Obaretin sarà ceduto in prestito ad una squadra che giochi o il campionato di Serie B o quello di C. Nel frattempo, anche un altro giovane calciatore ha lasciato in queste ore la compagine partenopea, ovvero Giuseppe Ambrosino, approdato al Catanzaro

L’attaccante originario di Procida, vicecampione del mondo con l’Italia Under 20 di Carmine Nunziata, andrà quindi a fare esperienza nella squadra neopromossa nel campionato cadetto. Per Giuseppe Ambrosino non è la prima cessione in prestito, visto che l’anno scorso ha prima giocato con il Como e poi ha concluso la stagione con la maglia del Cittadella.