Lo voleva il Napoli: ora torna in Serie A

In attesa di conoscere il nome del sostituto di Kim Min-Jae, i tifosi del Napoli devono dire ‘addio’ ad un obiettivo di mercato del club di De Laurentiis

Il Napoli di Rudi Garcia si sta preparando per la prima giornata di campionato del prossimo 19 agosto al Benito Stirpe contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Gli azzurri, dopo il ritiro a Dimaro, sono infatti a Castel di Sangro per effettuare la seconda parte della propria pre-season ed hanno giocato anche la prima amichevole abruzzese.

Il team campano, infatti, sabato scorso ha giocato al Teofilo Patini la gara contro i turchi dell’Hatayaspor, riuscendo a vincere con un netto 4-0. Tra gli uomini di Rudi Garcia che si sono messi più luce bisogna inserire sicuramente sia Victor Osimhen che Giovanni Simeone, entrambi autore di una doppietta.

Tuttavia, al netto della gran prestazione fornita contro l’Hatayaspor, i tifosi vogliono un’altra cosa da Victor Osimhen, ovvero il suo rinnovo di contratto con il Napoli. Il nigeriano, di fatto, sembra essere vicino a prolungare il rapporto con il club partenopeo fino al 2027, certificando così la sua permanenza in maglia azzurra anche per la prossima stagione. Ma in attesa dell’ufficialità dell’accordo tra il centravanti ed Aurelio De Laurentiis , i sostenitori del team partenopeo devono dire ‘addio’ ad un vecchio obiettivo di mercato.

Mercato Napoli, Morten Thorsby sarà un nuovo giocatore del Genoa: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto scritto dalla redazione di ‘Sky Sport’, infatti, Morten Thorsby è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Genoa, club che ha già preso l’attaccante Mateo Retegui. L’ex calciatore della Sampdoria, dopo la sua esperienza in Bundesliga con la maglia dell’Union Berlino, è pronto a tornare sotto l’ombra della Lanterna, ma questa volta nel team del ‘Grifone’.

Morten Thorsby, di fatto, era stato seguito dal Napoli qualche tempo fa per rinforzare il proprio centrocampo, dove anche quest’anno c’è la necessità di prendere almeno un giocatore. Dopo il mancato riscatto dal Tottenham di Tanguy Ndombele, infatti, il club partenopeo deve prendere assolutamente un vice di Frank Anguissa, considerando anche la Coppa d’Africa del prossimo gennaio.

Tuttavia, oltre al sostituto di Anguissa, il Napoli deve assolutamente acquistare anche il sostituto di Kim Min-Jae, prelevato dal Bayern Monaco per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Il club di Aurelio De Laurentiis, di fatto, è alla ricerca di un nuovo difensore centrale che possa affiancare Amir Rrahmani al centro della difesa di Rudi Garcia.