Floriana Messina manda in visibilio i tifosi, la mise è cortissima (Foto)

Floriana Messina è una delle più amate dagli italiani, nello specifico dai tifosi napoletani. Ed anche lei è una grande fan degli azzurri

Il campionato di calcio è terminato ormai da tempo ed anzi i club sono già ben impegnati in vista della prossima stagione. La nuova stagione comincerà subito dopo Ferragosto ed i club sono al lavoro sul calciomercato per rinforzare la propria rosa. Questo vale anche per il Napoli campione d’Italia.

La società partenopea ha vinto la serie A dopo una lunga attesa, ben 33 anni e una mancanza che per i tifosi era diventata un vero incubo, in tanti ora hanno festeggiato, sia in città che magari solo sul web. È il caso anche della tifosa azzurra Floriana Messina, influencer e vecchia conoscenza del pubblico televisivo. La donna ha partecipato al Grande Fratello 12, ma sono ben lontani quei tempi. Floriana è cambiata totalmente.

La ricordiamo come goffa, un pò impacciata e non al meglio della forma fisica durante la nota trasmissione a reti Mediaset, ma ora è cambiato tutto. Da un lato una serie di interventi estetici, interventi che di certo non fanno vergognare (giustamente) la bella ragazza ed ora Floriana è totalmente un volto nuovo. Ma continua a crescere sui social: i numeri parlano chiaro e la crescita è evidente agli occhi di tutti.

Floriana Messina sempre più hot

Floriana ha oltre 730 mila follower sul proprio account Instagram, un profilo Privato ma nonostante ciò resta seguitissimo. Nata a Potenza il 3 Maggio 198, è molto apprezzata , anche o soprattutto nelle terre partenopee. Di certo le doti non sono nascoste ed ogni suo post ottiene migliaia di like e commenti. Tutti molto positivi per una ragazza che ha avuto una crescita social enorme. Sin da giovane, nonostante gli studi in legge, Floriana evidenziava la volontà di entrare nel mondo della televisione e dopo il Grande Fratello ha fatto alcune comparsate, come quella a Ciao Darwin 8, trasmissione condotta da Paolo Bonolis.

In quell’occasione il conduttore fu costretto a fermare tutto, la prova di forza era troppo per lei e la ragazza entrò nel panico. Ma da quella ragazza timida e insicura sono cambiate tante cose. Ora ogni suo scatto è stupendo, Floriana tende a sottolineare nei suoi post la sua quinta di seno (per la quale c’è lo zampino della chirurgia) ed un corpo che tiene costantemente in allenamento. La tifosa azzurra intriga e molto tutti i fan social e ogni suo scatto non passa affatto inosservato.