Ex Stella di Serie A al posto di Lozano, il Napoli fiuta il colpaccio scudetto

Il futuro di Lozano sembra ormai essere sempre più lontano da Napoli, ecco il nome del sostituto che ha in mente De Laurentiis

L’avventura di Hirving Lozano con la maglia del Napoli si appresta a chiudersi in modo non certo piacevole. Il messicano vive ormai da separato in casa: o accetta il rinnovo oppure la sua storia con il Napoli è destinata a chiudersi quanto prima. Dopo 155 presenze e 30 gol, una Coppa Italia e soprattutto uno Scudetto da co-protagonista, Lozano è al passo d’addio.

Su di lui ci sono voci di un interessamento dei Los Angeles FC. Una soluzione che andrebbe bene a tutte le parti in causa. Il calciatore manterrebbe l’attuale livello di stipendio, cosa che il Napoli non può più garantirgli, gli azzurri non lo perderebbero a zero e la compagine statunitense ingaggerebbe un calciatore di assoluto valore, con grande esperienza in Europa, in grado di far fare il salto di qualità alla squadra.

In casa Napoli però, a questo punto, si apre tutta una discussione su chi sarà a prendere il posto del messicano. Nel gioco delle coppie, infatti, è necessario un calciatore che possa alternarsi con Politano, esattamente ciò che la scorsa stagione ha fatto Lozano. Chi sarà a raccogliere l’eredità del messicano. De Laurentiis e Garcia ci pensano e guardano con interesse ad una vecchia conoscenza della nostra Serie A. Un calciatore che, negli anni in cui ha calcato i campi del nostro campionato, ha lasciato un ottimo ricordo: Suso.

Napoli, se parte Lozano occhi su Suso: l’ex Milan può tornare in Italia

L’attaccante classe 1993 ha giocato in Italia dal 2015 al 2020, esibendosi con le maglie di Milan e Genoa. Con i rossoneri ha collezionato 153 presenze e 24 reti, mentre nell’anno in prestito al Genoa ha messo a referto 6 reti in 19 presenze. Numeri che mostrano come il calciatore sia stato in grado di dire la sua in Serie A. Ecco quindi che a Napoli ci pensano e sono pronti a piazzare a zampata decisiva.

Il costo del cartellino di Suso, che nelle ultime quattro stagioni ha difeso i colori del Siviglia, si aggira attorno ai 6 milioni di euro. Una cifra abbordabilissima. L’unico problema potrebbe però essere la concorrenza dei sauditi. Dalla Saudi League sono infatti pronti ad offrire al calciatore un ingaggio monstre di ben 10 milioni di euro l’anno. A queste cifre, qualora fossero confermate, il Napoli non potrebbe fare altro che alzare bandiera bianca e ritirarsi dalla corsa per il calciatore.