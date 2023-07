Dalla Francia insistono: “Nuova mega offerta per Osimhen”

Dalla Francia rilanciano: secondo quanto riporta “L’Equipe”, sarebbe arrivata un altra maxi offerta per Victor Osimhen.

La questione rinnovo Victor Osimhen è l’argomento più caldo dell’estate napoletana. Il bomber nigeriano, in scadenza nel 2025, sembra essere vicino al rinnovo per altri due anni con ingaggio aumentato notevolmente e clausola rescissoria molto alta.

Il presidente Aurelio De Laurentiis sta insistendo con Roberto Calenda, agente del nigeriano, per chiudere il prima possibile la trattativa e così scongiurare una cessione del capocannoniere della scorsa Serie A in questa sessione di calciomercato.

Offerta da 140 milioni per Osimhen

Nonostante sembra ormai sempre più certa una sua permanenza, dalla Francia insistono sulle sirene arabe che starebbero bussando alla porta del Napoli. Secondo quanto riportato da “L’Equipe“, l’Al Hilal avrebbe formulato due nuove maxi offerte: la prima da 120 milioni di euro e la seconda da 14o.

Nonostante una cifra decisamente molto alta, De Laurentiis avrebbe risposto con un “No, grazie” alla proposta del club saudita. Rifiutare ben 140 milioni di euro fa capire come Osimhen sia considerato parte fondamentale del Napoli di Garcia e la società sta facendo di tutto per far restare il nigeriano a Napoli.