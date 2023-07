“Trovare qualcuno forte come Kim è difficile”, il Campione del Mondo avverte i tifosi del Napoli

Il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso avrà il difficile compito di trovare un degno sostituto di Kim Minjae, ceduto al Bayern Monaco

Il calciomercato del Napoli sta entrando nel vivo, ma gli azzurri sono ancora alla ricerca di un centrale di difesa che possa sostituire Kim Minjae. Il miglior difensore della scorsa stagione è stato ceduto al Bayern Monaco, che ha pagato la clausola rescissoria presente sul contratto che lo legava al Napoli.

Sono tanti i nomi avvicinati al Napoli nelle ultime ore, ma stando alle ultime indiscrezioni la lunga lista di nomi pare essersi ridotta un bel po’. In cima alla lista, ad oggi, dovrebbero esserci Kilman, Mavropanos e Danso.

In un’intervista concessa a Radio Crc, uno dei migliori difensori della storia del calcio, Fabio Cannavaro ha espresso la sua opinione sull’argomento. Di seguito le sue dichiarazioni.

SU KIM – “Kim è stato il protagonista assoluto della difesa. Il coreano giocava quasi da solo, è una grossa perdita per gli azzurri. Trovare un difensore forte che rientra nei meccanismi della difesa come Kim è abbastanza complicato. Min-jae non è arrivato da sconosciuto, il passaggio in Turchia è stato molto utile per la sua crescita. Era abbastanza scontato che arrivasse una squadra pronta per pagare la clausola rescissoria, che non era nemmeno troppo elevata per il valore del calciatore.”