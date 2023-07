Offerta rifiutata: Napoli di sasso, il colpo si allontana

La trattativa si complica? Il Napoli ci sta provando, ma la chiusura dell’affare sembra più lontana

La dirigenza del Napoli è al lavoro per consegnare nelle mani di Rudi Garcia la migliore rosa possibile, sotto tutti i punti di vista. I Campioni d’Italia dovranno difendere il tricolore dall’assalto delle milanesi in primis, ma anche della Juventus che senza coppe europee potrà concentrarsi “soltanto” sul campionato. Dopo aver trascorso la prima parte del ritiro estivo a Dimaro, De Laurentiis e i calciatori si trovano adesso a Castel di Sangro per completare la preparazione.

L’amichevole contro i turchi dell’Hatayspor – vinta per 4-0 – ha dato le prime risposte al tecnico francese: il reparto offensivo è già settato su dei livelli molto alti. E’ in difesa che il Napoli dovrà necessariamente trovare nel minor tempo possibile delle soluzioni.

Non è un mistero, il reparto arretrato ha bisogno di un rinforzo di qualità. La partenza di Kim Min Jae al Bayern Monaco era preventivata, la clausola rescissoria è stata pagata dal club bavarese ma il Napoli non ha ancora in mano il sostituto. Una notizia non proprio esaltante, potrebbe complicare i piani del club partenopeo: che comunque non molla l’obiettivo principale, ossia Kevin Danso del Lens.

Calciomercato Napoli, il Lens alza il muro per Danso

Tra i diversi nomi sondati dalla dirigenza del Napoli, quello di Kevin Danso rimane in cima alla lista dei desideri. Il difensore del Lens piace, ormai, da diverso tempo e gli azzurri stanno provando ad entrare nel vivo della trattativa, stanno provando a chiudere il colpo.

Il direttore generale del club francese, Arnaud Pouille, dopo il rinnovo del portiere Brice Samba ha annunciato che non ci saranno ulteriori modifiche all’attuale difesa con queste parole: “La spina dorsale difensiva della squadra resterà stabile e particolarmente solida in quanto non ci saranno partenze”. Un messaggio, indiretto, anche al Napoli: che comunque non molla ed ha presentato un’offerta ufficiale ai francesi nelle ultime ore. Offerta, però, rifiutata.

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira su Twitter, il Lens avrebbe detto di no alla prima proposta azzurra da 20/22 milioni di euro. “Primo muro”, alzato dai giallorossi: il difensore austriaco è uno dei punti fermi della squadra e, per strapparlo alla Ligue 1, il Napoli dovrà necessariamente alzare l’offerta.

Forte di un contratto con il calciatore fino al 2026, il Lens non ha alcuna intenzione di “svendere” la sua colonna difensiva. Primo assalto, dunque, respinto. Si attendono nuove mosse della dirigenza partenopea.