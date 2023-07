Napoli, manovra inaspettata: può arrivare un Big dell’Atalanta

Gli azzurri guardano in casa Atalanta. Ecco il colpo che potrebbe mettere a segno De Laurentiis direttamente da Bergamo

Tra le big il Napoli è al momento la squadra che sta tenendo un profilo più attendista. D’altronde il pensiero della società può essere riassunto in questo modo: la squadra campione d’Italia è quella da battere, quindi inutile affannarsi in un mercato dispendioso, meglio ponderare le scelte e puntare su calciatori di cui si è certi possano rendere al meglio fin da subito.

C’è comunque una questione numerica. Fino ad ora il Napoli ha visto la partenza di Kim, volato al Bayern Monaco dopo che i bavaresi hanno messo mano al portafogli e pagato la clausola rescissoria, e di Ndombele, non riscattato dopo una stagione da comprimario, con buoni spunti, ma non sufficiente per trasformare il prestito in trasferimento a titolo definitivo. Ecco quindi che difesa e centrocampo, anche per un semplice fatto numerico, diventano le priorità in questa seconda parte di mercato.

Per quanto riguarda la difesa c’è poi un’altra questione, quella legata al terzino destro. Al momento il titolarissimo è il capitano Giovanni Di Lorenzo. Alle sue spalle in rosa c’è Zanoli, appena rientrato da una buona metà stagione in prestito alla Sampdoria. Il Napoli però vorrebbe inserire un elemento anche in quella zona del campo. Ecco quindi che si potrebbe puntare ad un profilo che è difensore centrale, ma in emergenza potrebbe ricoprire anche il ruolo di terzino destro: Toloi dell’Atalanta.

Napoli, per la difesa spunta il nome di Toloi

Sebbene Toloi non sia un terzino, ma un difensore centrale di piede destro, l’idea è quella di poterlo comunque utilizzare in emergenza su quel lato del campo. Con il suo acquisto il Napoli coprirebbe così sia il buco del difensore centrale da affiancare a Rrahmani, ma prenderebbe anche un profilo in grado di essere quantomeno in grado di poter sopperire a qualsivoglia emergenza sulla destra.

La richiesta dell’Atalanta per Toloi sarebbe al di sotto dei 10 milioni. Una cifra molto contenuta, considerando anche la prossima scadenza del contratto e l’età non più verde del calciatore. Non è comunque escluso che il Napoli possa pensare di prendere Toloi in coppia con un difensore più giovane. In questo caso si aprirebbero valutazioni sul futuro di Ostigard in azzurro. Lo scandinavo, infatti, sarebbe il primo indiziato a lasciare Napoli qualora i difensori in arrivo fossero due.