Mario Rui, il rinnovo è vicino: quando potrebbe arrivare la fumata bianca

Pedina importantissima dello scacchiere tattico di Luciano Spalletti, Mario Rui potrebbe continuare ad essere protagonista con il Napoli

Il terzino portoghese nell’amichevole di ieri contro i turchi dell’Hatayspor non è sceso in campo a causa dell’infortunio muscolare rimediato nel primo dei due ritiri pre campionato, a Dimaro, in Trentino. Sotto la sapiente guida di Luciano Spalletti ha dimostrati di essere uno dei punti fermi della rosa, sia in campo che fuori. Per quanto di buono messo in mostra nelle passate stagioni, il Napoli ha deciso di prolungare il suo contratto.

Rinnovo Mario Rui: tutte le info sul probabile prolungamento

Secondo quanto espresso dall’edizione odierna de Il Mattino, Mario Rui è ad un passo dalla firma fino al 2026. Negli scorsi giorni anche il suo procuratore Mario Giuffredi si era detto fiducioso riguardo il prolungamento.

Per concludere l’operazione sarà decisiva la prossima settimana, ma le sensazioni tutto sommato sono positive. Il tutto dovrebbe concludersi con la permanenza in azzurro del terzino ex Roma ed Empoli.