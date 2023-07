Incontro con la Fiorentina: Meluso tenta lo scambio

Continuano ad essere percorse, dalla squadra mercato azzurra, diverse strade di mercato con l’obiettivo di rinforzare l’organico azzurro.

Per questa ragione che il Napoli incontrerà la dirigenza viola pur di portare un obiettivo azzurro all’ombra del Vesuvio. Oltre il mercato d’entrata la società partenopea deve razionalizzare la rosa e mandare in prestito giovani promettenti e cedere chi ormai non ha più nulla da dare alla causa. La strategia di Aurelio De Laurentiis sarebbe quella di accaparrarsi un giocatore promettente cercando di scambiarlo con un calciatore necessario al gioco di Vincenzo Italiano: un regista, un mediano, Diego Demme.

Demme out: il Napoli punta il gioiello viola

Il calciatore su cui il Napoli vuole scommettere è Gaetano Castrovilli, autore di campionati molto importanti fino ad arrivare ad essere campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini. Negli ultimi anni ha avuto diverse difficoltà causa infortuni e a causa di disagi societari che solo negli ultimi due anni sembrano ormai essere superati.

L’incontro si terrà nei prossimi giorni durante il ritiro di Castel di Sangro con la speranza che la trattativa decolli. Il classe 97′ nel pieno della maturità, vuole fare quello step in più, il suo valore di mercato non è proibitivo: 10 milioni di euro.