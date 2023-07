Il suo cuore batte per il Napoli e ha un fisico scultoreo, tifosi incantati (Foto)

Fisico mozzafiato e cuore napoletano, la sexy modella ha fatto letteralmente impazzire i tifosi azzurri con le sue ultimissime foto

Ha il cuore completamente azzurro e lo ha dimostrato sui social e non solo. Brasile chiama Napoli e lo fa con la prorompente bellezza di una modella che dal Sudamerica è andata alla conquista della squadra partenopea.

È bastata una semplice apparizione sulle tribune di quel che un tempo era il ‘San Paolo’ ed oggi porta il nome del Pibe de Oro per fare breccia nei cuori dei tifosi azzurri. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la sua bellezza non può passare indifferente. Parliamo di Dessa Nunes, modella brasiliana, con una passione per il Napoli che l’ha fatta diventare famosa anche all’ombra del Vesuvio.

Tifosi azzurri senza fiato: scatti da urlo per Dessa Nunes

Il Napoli si avvia a vivere la nuova stagione e lei sarà presente, almeno con il cuore. Dessa Nunes non ha voglia di abbandonare gli azzurri, in questo anno particolare in cui Rudi Garcia è chiamato a difendere il tricolore conquistato lo scorso anno.

Ci sarà bisogno del supporto del pubblico per aiutare la squadra. Una delle tifose più amate è proprio Dessa Nunes. La modella brasiliana, infatti, nel 2018 seguì da vicino la gara tra Napoli (allenata all’epoca dall’attuale allenatore della Lazio Maurizio Sarri) e Bologna. Inquadrata durante il match fece letteralmente impazzire i tifosi azzurri e si scatenò la caccia al nome.

La bellissima Dessa fece scalpore e diventò una sorta di portafortuna visto che presenziò anche alla vittoria degli azzurri a Benevento. Da allora i tifosi del Napoli non hanno smesso di seguirla e supportarla sui social e lei ha fatto lo stesso con la squadra partenopea.

La bella modella brasiliana, infatti, al momento della vittoria dello Scudetto, pubblicò anche un post sul suo profilo Instagram per la squadra allenata da mister Spalletti: “Il mio cuore è pieno di speranza come non si sentiva da molto tempo. Sono molto orgogliosa che la mia squadra del cuore sia arrivata fin qui! Forza Napoli Sempre!!!”. Questa la sorprendente descrizione del post.

Anche nelle ultime foto pubblicate i tifosi del club partenopeo che la seguono hanno dimostrato il loro apprezzamento per la brasiliana a suon di like e commenti. Ora la speranza di tutti è che torni al Maradona per assistere nuovamente ad una partita della sua squadra del cuore: il Napoli.