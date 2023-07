Il Milan fiuta il colpaccio in casa Napoli, nome insospettabile

I rossoneri hanno messo nel mirino un azzurro. Dopo la chiusura del colpo in uscita, il Milan potrebbe bussare alla porta di De Laurentiis

Il calciomercato è entrato nel vivo. Diverse trattative per le quali l’ultimo mese è stato di preparazione adesso vivono l’accelerata decisiva. La chiusura di un colpo in entrata o in uscita poi crea inevitabilmente un effetto domino, con altre squadre che a loro volta vengono coinvolte in altri colpi e altri movimenti.

Uno di questi casi è quello che riguarda il Milan. I rossoneri, dopo la rivoluzione societaria che ha visto l’addio di Maldini e un maggiore accentramento decisionale da parte del proprietario Gerry Cardinale anche sul mercato, stanno facendo un mercato molto attivo. Sono diversi, infatti, i colpi dei rossoneri in entrata e nulla sembra indicare che non ce ne saranno altri nelle prossime settimane. Il Milan però deve anche guardare al mercato in uscita, dove sta cercando di piazzare alcuni esuberi che non rientrano più nei piani di Stefano Pioli.

Uno di questi è Matteo Gabbia. Il difensore classe ’99, prodotto del settore giovanile del Milan, ha trovato l’accordo per il trasferimento in prestito al Villarreal. L’intenzione del calciatore, ma anche della società rossonera, è di giocare con maggiore continuità. Negli ultimi anni, infatti, Gabbia ha dimostrato di essere un buon rimpiazzo, ma non è mai riuscito seriamente a mettere in discussione le gerarchie di Stefano Pioli. In Liga proverà a fare il salto definitivo della sua carriera. Ma a questo punto al Milan si apre un discorso numerico: partito Gabbia chi lo sostituirà?

Milan, per la difesa idea Ostigard: il Napoli lo lascia andare ad una sola condizione

Ecco quindi che in casa rossonera sta prendendo quota l’ipotesi Leo Ostigard. Il centrale ex Genoa ha vissuto una discreta stagione da comprimario a Napoli nell’anno dello Scudetto, togliendosi anche la soddisfazione di segnare un gol in Champions League. Qualora però il Napoli dovesse prendere non uno, ma due difensori, la situazione di Ostigard in azzurro diventerebbe decisamente precaria.

A fronte di una situazione che lo vedrebbe con spazio ulteriormente ridotto, il calciatore potrebbe allora spingere per la soluzione rossonera. Al momento siamo solo nel campo delle ipotesi, ma, come succede nel mercato, la situazione potrebbe cambiare nel giro di pochi giorni e a quel punto Ostigard al Milan non sarebbe solo un’idea di mezza estate.