Il centrocampista del Napoli, Diego Demme, sembra destinato a un possibile trasferimento in Germania.

Oltre all’Hertha Berlino, sulle tracce del centrocampista del Napoli sembrerebbe essersi fiondato un altro club tedesco di Bundesliga. Quindi, attualmente sono due le opzioni sul tavolo per il giocatore.

Demme verso la Germania, Rudi Garcia frena la partenza

La prima possibilità è rappresentata dall’Hertha, che sembrerebbe essere la prima scelta per Demme. Si dice che il club di Berlino abbia già un accordo con il centrocampista, ma prima di procedere, dovranno raggiungere un accordo con il Napoli.

Secondo quanto riportato dai colleghi di TMW, mister Rudi Garcia sembra non dare il via libera alla cessione senza avere un’alternativa valida per sostituire il giocatore. La seconda opzione è rappresentata dall’Augsburg, un’altra squadra tedesca che potrebbe rappresentare una possibile destinazione per Demme.

In sintesi, il futuro del centrocampista sembra essere sempre più orientato verso una squadra in Germania. Sarà interessante scoprire quale sarà la scelta finale di Diego Demme e dove continuerà la sua carriera. Di certo, il centrocampista questa estate metterà fine al capitolo Napoli.