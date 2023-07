Mavropanos si avvicina: arriva un segnale dallo Stoccarda

Sono diversi i difensori accostati al Napoli in questa sessione di mercato, tra cui Mavropanos: in giornata è arrivato un segnale che potrebbe favorire il Napoli.

Il Napoli è attualmente impegnato nella sua terza amichevole contro l’Hatayspor dopo le precedenti contro Anaune e SPAL. Primo test vero per Rudi Garcia, che lancia tra i titolari i big, in attesa di innesti provenienti dal mercato.

La dirigenza è al lavoro per inserire nell’organico soprattutto un difensore dopo l’addio di Kim, e al momento in pole c’è Mavropanos. Intanto dall’amichevole dello Stoccarda arriva un segnale.

Mavropanos in panchina nell’amichevole dello Stoccarda: segnale per il Napoli?

Tra i nomi in lizza per sostituire Kim Min-Jae c’è Mavropanos, difensore greco in forza allo Stoccarda. Da alcuni giorni il Napoli ha intensificato i contatti per capire la fattibilità dell’operazione e valutare se affondare o meno il colpo. Intanto dall’amichevole dello Stoccarda arriva un segnale in favore del Napoli.

Difatti come riportato da Alfredo Pedullà, Mavropanos non è stato schierato tra i titolari nell’amichevole odierna dello Stoccarda. Questo potrebbe essere un segnale in chiave trattativa tra Napoli e club, che preserverebbe il giocatore per evitare infortuni e dunque che salti un probabile trasferimento. Vedremo se è stata solamente una scelta tecnica, o se dietro c’è una trattativa aperta per l’approdo di Mavropanos al Napoli.