Marika Fruscio, partenza ‘piccante’: che curve

Partono le vacanze anche per la bellissima tifosa del Napoli, Marika Fruscio. La sexy conduttrice ha pubblicato una foto sui social, testimoniando la sua partenza per godersi queste giornate di relax

Dopo i giorni di relax concessi dal tecnico Rudi Garcia dopo il ritiro di Dimaro, il Napoli si è ritrovato per la seconda parte del ritiro pre-campionato a Castel di Sangro, in provincia de L’Aquila. Appuntamento che i tifosi attendono trepidanti per conoscere in prima persona il nuovo corso guidato dall’allenatore francese, che ha il pesante compito di ereditare il lavoro di Luciano Spalletti.

Durante il soggiorno in terra abruzzese, infatti, la formazione Campione d’Italia ha in programma ben quattro amichevoli dal sapore internazionale contro Hatayspor, Girona, Augsburg e Apollon Limassol. Il tutto, mentre si attendono novità sul fronte mercato: al di là della partenza di Kim Min Jae e del mancato riscatto di Tanguy Ndombele (che ha fatto ritorno al Tottenham, ndr), non ci sono grandissimi sviluppi per la compagine partenopea, che è però chiamata a rinforzarsi per rispettare le grandi aspettative che si ripongono sulla campione uscente delle Serie A.

Novità di calciomercato che si aspetta, sicuramente, anche una tifosa accanita del Napoli come Marika Fruscio, che in queste ore ha pubblicato uno scatto sui suoi profili social che ha fatto letteralmente scatenare i fan azzurri e non solo.

Vacanze da Campione d’Italia per la Fruscio: il suo scatto è imperdibile

In particolare, Marika Fruscio ha testimoniato tramite il suo profilo Instagram la partenza per le vacanze, con un selfie che ha mandato fuori di testa tutti i suoi followers.

In particolare, la giornalista si ritrae con un dizionario italiano-portoghese, suggerendo difatti una partenza verso il Paese lusitano per le proprie vacanze estive. Ma c’è chi, com’è giusto che sia, si sofferma invece sulle sue curve che risaltano agli occhi di tutti i suoi affezionati fan. Post tempestato di like e di commenti, a dimostrazione di come Marika Fruscio sia amata da tantissimi, considerando che sul suo profilo social sfiora l’impressionante quota di 900.000 followers.

“A saperlo, una passeggiata per incontrarti l’avrei fatta volentieri”, si legge tra i commenti di chi si congratula per la sua bellezza e di chi le augura un buon viaggio. In attesa di rivedere il Napoli in campo, la bellissima Marika Fruscio fa di tutto, insomma, per allietare i tifosi azzurri che non vedono l’ora, intanto, di tornare a sostenere i propri beniamini.