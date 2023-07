Lotito sbotta contro Sarri: c’entra Zielinski

In questa sessione di mercato Zielinski è al centro di numerose voci, con Sarri che sta spingendo per portarlo alla Lazio.

Continua a essere pieno di interrogativi il futuro di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco sembrava difatti destinato a lasciare il Napoli per trasferirsi altrove. Nelle ultime settimane però il giocatore si è avvicinato sempre di più al rinnovo col Napoli e presto potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

La Lazio è uno dei club interessati, con Sarri che sta premendo per averlo a disposizione nell’organico. Il presidente della Lazio Lotito ha sbottato contro il suo allenatore per questa richiesta.

Lotito sbotta contro Sarri per l’interesse per Zielinski

Da diverse settimane ormai la Lazio è al lavoro per inserire nel suo organico almeno due centrocampisti, tra cui un regista e una mezzala che prenda il posto dell’ormai ceduto Milinkovic-Savic. Una delle richieste di Sarri a Lotito è stato Piotr Zielinski, per la quale il presidente biancoceleste si è ormai stufato.

Difatti come riporta Il Messaggero, Sarri starebbe rifiutando i nomi proposti da Lotito (Lo Celso, Sow e Fred) poiché vorrebbe a tutti i costi Zielinski. Il presidente della Lazio si sarebbe espresso con un “Si è fissato” nei confronti di Maurizio Sarri per l’insistenza mostrata per avere a tutti i costi Zielinski. Il quotidiano ha riportato anche le motivazioni del possibile rifiuto del tecnico per l’affare Fred.

“Si è fissato con Ricci e Zielinski, facendo lievitare il prezzo per uno a scadenza che neanche vuole venire alla Lazio“. Queste le dichiarazioni forti di Lotito riferite a Zielinski. Dunque ad oggi Sarri ancora non demorde e spinge per avere Zielinski, ma ormai il polacco è ad un passo dal rinnovo con il Napoli.

A meno di clamorosi colpi di scena, Zielinski rinnoverà con il Napoli e Sarri dovrà rassegnarsi ed accontentarsi di un altro centrocampista per la sua Lazio.