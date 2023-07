Rinnovo Osimhen, intesa anche sulla clausola rescissoria: quale sarà la cifra

Il Napoli si avvicina a grandi passi verso il rinnovo di Victor Osimhen, per quello che potrebbe essere il vero colpo estivo azzurro.

Sembrava quantomeno complicato immaginare uno scenario del genere dopo la straordinaria stagione conclusasi, ma a quanto pare, Victor Osimhen e il Napoli andranno ancora avanti insieme.

Complice una trattativa minuziosamente portata avanti da De Laurentiis in persona, oltre che da un atteggiamento oseremmo definire perfetto da parte dell’ex Lille.

Sbloccato il nodo clausola, firma vicina

Se sull’ingaggio da circa 7 milioni le parti sono già d’accordo, il nodo principale resta quello relativo alla clausola rescissoria, viste le vedute differenti tra De Laurentiis e procuratori.

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, tale intoppo sarebbe però stato superato grazie ad un compromesso delle parti in causa: la cifra attorno a cui dovrebbe assestarsi quest’ultima è di 150 milioni.

Un valore importante per utilizzare un eufemismo, ma non proibitivo nel mercato attuale per i top club che potrebbero riallacciare i contatti con il giocatore dalla prossima estate, permettendo comunque al Napoli di portare a casa la cessione più remunerativa della propria storia.