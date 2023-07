Napoli, accordo per il sostituto di Kim: quanto guadagnerà

Sono giorni decisivi per il calciomercato del Napoli. Gli azzurri vogliono regalare al più presto il nuovo difensore centrale a Rudi Garcia

Il calciomercato del Napoli è partito un po’ a rilento, sopratutto per quanto riguarda il mercato in entrata: nessuna operazione ufficiale, a parte il ritorno di Gollini come vice Meret. Dal punto di vista delle cessioni invece il club partenopeo ha dovuto fare i conti con la cessione di Kim Minjae. La ricerca di un sostituto del miglior difensore della scorsa stagione di Serie A, partito in direzione Monaco di Baviera, sta mettendo a dura prova la nuova squadra di mercato del Napoli guidata dal neo ds Mauro Meluso.

In questo momento il favorito a prendere il posto del sudcoreano pare essere Kevin Danso, centrale austriaco (di origini ghanesi) classe ’98, quest’anno in forza al Lens. Per caratteristiche tecniche è il profilo che piace di più.

Napoli-Danso, c’è l’accordo sull’ingaggio: quanto guadagnerà

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe raggiunto un accordo con il difensore austriaco. Il quotidiano ha poi svelato le cifre.

La proposta degli azzurri prevede un accordo quadriennale con opzione per l’anno successivo. Per l’ingaggio la base di partenza è 2 milioni di euro annui, che potrebbero essere poi rivisti con l’inserimento di bonus più o meno raggiungibili.

Ad oggi, dunque l’unico ostacolo è rappresentato dal muro eretto dal Lens sulla valutazione: 25 milioni di euro, molto lontani dall’iniziale valutazione del Napoli di circa 15 milioni di euro. Tuttavia il club partenopeo pare abbastanza deciso ad affondare il colpo, si attendono sviluppi della trattativa nelle prossime settimane.