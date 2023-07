Dalla Spagna sicuri: il Napoli punta un calciatore del Real Madrid

Si arricchisce di un nuovo nome la corsa al vice-Di Lorenzo, secondo quanto riportato in giornata dal quotidiano.

Uno degli emblemi cardine del calciomercato in casa Napoli, oltre all’ormai consolidata situazione difensore centrale, è sicuramente la corsa al vice-Giovanni Di Lorenzo. Il dubbio amletico per gli azzurri oscilla infatti ancora fra la permanenza di Alessandro Zanoli e l’acquisto dal Verona di Davide Faraoni. Nel frattempo, un nuovo profilo parrebbe essersi aggiunto alla corsa, secondo quanto rivelato odiernamente dal quotidiano.

Vice-Di Lorenzo, idea Odriozola per il Napoli

Terzino destro di proprietà del Real Madrid, con un passato in Serie A con la maglia della Fiorentina, Alvaro Odriozola sarebbe stato accostato nelle ultime ore al Napoli in qualità di riserva del capitano Di Lorenzo. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Defensa Central, da sempre molto vicino alla società madridista.

Secondo la redazione iberica dunque, sarebbe emerso da poco un interesse da parte del Napoli per Odriozola, con il Real Madrid che sarebbe disposto a cedere il terzino per cifre non troppo alte. Gli azzurri sarebbero inoltre intenzionati a pagare per intero l’ingaggio del calciatore, affiancando a tali cifre anche una piccola somma per acquisire il cartellino del classe ’95.