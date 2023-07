Brividi per Garcia, vistosa fasciatura per un calciatore del Napoli: termina prima l’allenamento

Secondo ritiro che inizia con un brivido per Rudi Garcia e tutto il Napoli, a destare preoccupazioni un titolare azzurro.

Poteva partire meglio la seconda fase di preparazione in quel di Castel di Sangro, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dopo Mario Rui, un altro titolare avrebbe accusato dolori anomali.

L’episodio

Nel corso dell’allenamento pomeridiano, Stanislav Lobotka ha abbandonato il campo con qualche minuto d’anticipo rispetto ai propri compagni, rinunciando così alla partitella finale.

Lo slovacco è stato immortalato con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra, nello specifico attorno alla zona del ginocchio.

Non si conoscono i dettagli relativi all’infortunio, ma probabilmente in serata il Napoli diramerà un comunicato in merito.

Rudi Garcia e i tifosi partenopei presenti e non ovviamente si augurano che possa trattarsi di una semplice botta, perdere Lobotka, assoluto leader della mediana azzurra per un lungo periodo, equivarrebbe ad un serio danno.