Tutto stravolto in casa Napoli, si stringe per un Big di Serie A: affare da 25 milioni

Il Napoli ha scelto il primo acquisto, sarà un big di Serie A: affare da 25 milioni di euro per il calciatore

Il calciomercato del Napoli in entrata è pronto a partire e lo farà con un super acquisto che arriverà dalla Serie A. L’umore dei tifosi sul mercato della squadra azzurra non è esattamente ai massimi livelli, per usare un eufemismo. Dopo la cessione di Kim Min Jae al Bayern Monaco, attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 55 milioni di euro, i sostenitori azzurri aspettano ancora il primo acquisto che, a differenza delle altre big di Serie A, non è ancora arrivato.

De Laurentiis in ritiro a Dimaro ha annunciato in diretta davanti ai tifosi che nei prossimi giorni arriverà un importante annuncio e che nel corso della seconda settimana di agosto annuncerà ufficialmente dove può arrivare questo nuovo Napoli di Rudi Garcia. Visto che l’anno scorso ha “previsto” lo Scudetto, i tifosi del Napoli si aspettano tante cose positive da questo annuncio. Il primo acquisto potrebbe essere uno dei big di Serie A, con l’affare a sorpresa che si chiuderebbe intorno ai 25 milioni di euro.

Cambia tutto in casa Napoli, colpo da una big: affare da 25 milioni

Il Napoli sta spingendo con la Fiorentina per chiudere l’affare che porterebbe Nikola Milenkovic a vestire la maglia azzurra. Il serbo è da anni nei radar della dirigenza azzurra, ma non si è mai arrivati alla conclusione dell’affare ed il difensore è rimasto fino ad ora sempre alla Fiorentina. Quest’anno invece sembra l’anno buono per il suo arrivo all’ombra del Vesuvio, perché la Viola non sembra in grado di riuscire a trattenerlo ulteriormente. I toscani, infatti, non giocheranno in nessuna competizione europea nel corso della prossima stagione, mentre il Napoli ovviamente giocherà la Champions League.

Nonostante le voci si siano inseguite su Danso, Itakura e altri nomi, il Napoli potrebbe puntare forte su Nikola Milenkovic per sostituire il partente Kim Min Jae. L’affare si può chiudere intorno ai 25 milioni di euro, cifra richiesta dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso per far partire il difensore serbo. Dal punto di vista del cartellino, le cifre sono in linea con la possibilità di spesa del club, soprattutto dopo la cessione del difensore sudcoreano, e lo stesso si può dire dal punto di vista contrattuale del difensore della Fiorentina, perché l’ingaggio che percepisce è perfettamente all’interno dei parametri delineati dalla società. Si attendono sviluppi definitivi nel corso delle prossime settimane.