Rinnovo in dirittura d’arrivo per il top player azzurro: i dettagli dell’accordo

È sempre più vicino il rinnovo di contratto per l’azzurro protagonista dell’ultimo campionato di Serie A, conclusosi con il tricolore sul petto.

L’operazione che sta per concludere il Napoli farà sicuramente felice Rudi Garcia e tutti i tifosi azzurri: la dirigenza è vicina al rinnovo di contratto di uno dei protagonisti dell’ultima stagione.

Il calciatore azzurro in questione è Kvhicha Kvaratskhelia: il georgiano, arrivato in tiro a Dimaro insieme al proprio agente Mamuka Jugeli starebbe trattando – secondo quanto riporta “Il Mattino” – il rinnovo di contratto con la società.

Accordo già trovato: manca solo l’ufficialità!

Un accordo già acquisito da tempo da ambo i lati che dovrà essere formalizzato e, dunque, messo per iscritto il prima possibile. Il Napoli allarmato dalle sirene arabe del Newcastle alzerà quasi del doppio lo stipendio del suo beniamino.

Il calciatore, infatti, vedrà il suo ingaggio passare da 1,2 milioni a 2,5 milioni di euro, forse anche 3 con i bonus. La scadenza sarà spostata al 2028, con l’opzione per un ulteriore anno in favore del club. Come detto in precedenza, l’accordo tra De Laurentiis e il procuratore del georgiano è stato trovato da tempo, mancherebbe solo l’ufficialità, ma i tifosi del Napoli possono vivere sogni tranquilli.