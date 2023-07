Niente ritiro con la sua squadra, il Napoli si fionda: nuovo esterno dalla Serie A

Napoli, un obiettivo per la fascia non è partito per il ritiro con la sua squadra: si avvicina il colpo per il club partenopeo

La partenza in sordina del mercato azzurro in entrata è anche dovuta ai pochi movimenti in uscita. Non è un mistero infatti che, ad esempio, la situazione legata ad Hirving Lozano non sia delle migliori. Il messicano è in scadenza nel 2024, la sua avventura in azzurro sembra oramai ai titoli di coda.

Per quanto riguarda Politano invece la situazione è un po’ diversa. Il contratto è in scadenza nel 2025, ma da un bel po’ di tempo il suo entourage spinge per un prolungamento al rialzo, che il Napoli pare un restio ad accettare. Quest’estate la Lazio di Sarri ha messo gli occhi su di lui e attende gli sviluppi della situazione.

Napoli, occasione in Serie A: ora è possibile il colpo sull’esterno

Nel caso in cui uno dei due esterni dovesse partire già quest’estate, come evidenziato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli si sta cautelando. I nomi sulla lista del neo direttore sportivo sono principalmente due: Jesper Lindstrom, giovane esterno dell’Eintracht Francoforte e Riccardo Orsolini.

La pista che porta all’esterno del Bologna non è da sottovalutare. Orsolini ha il contratto in scadenza nel 2024 e non è partito in ritiro con i felsinei. Non c’è però solo il Napoli sulle sue tracce: anche Lazio e Fiorentina lo hanno nel mirino. L’ingaggio dovrebbe aggirarsi attorno ai 2 milioni di euro, cifre decisamente abbordabili per il Napoli. I presupposti per la buona riuscita della trattativa ci sono tutti, ora si attendono gli sviluppi dell’operazione.