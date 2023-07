Marika Fruscio, risveglio incandescente: tifosi del Napoli su di giri

Le foto sui social della showgirl Marika Fruscio sono da urlo e fanno mantenere il morale alto a tutti i fan

Una stagione letteralmente indimenticabile. Dopo 33 anni il Napoli è tornato a vincere ed ha conquistato il terzo scudetto della sua storia. Numeri incredibili per la squadra di Luciano Spalletti che ha stravinto annichilendo tutti gli avversari e lasciando le briciole, chiudendo il campionato con diversi turni di anticipo.

Da quel giorno di cose ne sono successe, il Napoli ha cambiato molto e sono andati via uomini chiave in società come Luciano Spalletti e il ds Cristiano Giuntoli mentre ha lasciato il club il coreano Kim Min Jae. Il Bayern Monaco ha pagato una clausola da oltre 50 milioni di euro per il calciatore e ora in casa azzurra l’obiettivo di calciomercato è trovare il sostituto.

Aveva promesso grandi cose in caso di scudetto e in effetti ha rispettato il patto. La showgirl Marika Fruscio è apparsa in lingerie per festeggiare il titolo ed ha postato in quelle settimane foto molto ‘calienti’. E pensare che la donna è nata a Monza, in Brianza, anche se il Nord le ha dato solo le origini. La Fruscio ha chiare origini campane e spesso possiamo ammirarla in tv, anche in programmi sportivi su reti locali. Intanto, in questa caldissima estate, non rinuncia a infiammare i propri canali social.

Marika Fruscio è letteralmente da urlo

Da sempre Marika si è professata come una grande tifosa del Napoli e anche nell’anno dello scudetto lo ha più volte confermato. Nel recente passato l’abbiamo ammirata come conduttrice ed opinionista in trasmissioni come Top Calcio 24 o anche Calcissimo su Telelombardia, ma l’abbiamo notata anche su Canale 21 ed oltre ad un fisico straordinario, ha mostrato di essere una grande appassionata e in fondo conoscitrice del pallone. In attesa della nuova stagione Marika Fruscio si gode le meritate vacanze ed in fondo anche un meritato riposo.

Nelle ultime ore ha fatto il giro del web una foto con una Marika un pò assonnata ma allo stesso tempo più sensuale che mai. La donna si copre gli occhi con la mano, ma i nostri occhi cadono su altro… Il lato A, il suo fantastico décolleté è un’autentica arma e non si può non far cadere gli occhi sul suo fisico da urlo. E fioccano i commenti degli utenti, incantati o meglio in estasi per le forme della donna. 891 mila follower ma numeri in costante crescita e si avvicina il milione di persone che ammirano e seguono ogni giorno la bella showgirl.