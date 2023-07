Il Wolverhampton resiste alle avances del Napoli: il piano per tenere Kilman

Tra i nomi più caldi per il dopo Kim c’è senza dubbio quello di Max Kilman, ma i Wolves non cedono alle proposte del Napoli

La cessione di Kim Minjae al Bayern Monaco induce inevitabilmente il Napoli a cercare sul mercato un difensore centrale di livello alto, che possa prendere il posto del sudcoreano. Anche per caratteristiche il club partenopeo è alla ricerca di un difensore alto, fisico e con buone doti in fase di impostazione, proprio come l’ex Fenerbahce.

Tuttavia non è semplice trovare un profilo giusto, che soddisfi tutte queste caratteristiche. Dunque, dopo i tanti nomi usciti fuori all’inizio di questa sessione di calciomercato ora il cerchio si è ristretto ad un paio di nomi e poco più. Tra questi figura senza dubbio il forte centrale inglese, di origini ucraine (sopratutto dopo la svolta nella normativa della FIGC sugli inglesi comunitari, Kilman non occuperà più lo slot extra comunitario della lista).

Kilman, il Napoli insiste ma il Wolverhampton non vuole cedere: una proposta potrebbe convincerlo a restare

Quest’oggi il quotidiano inglese DailyMail parla di una situazione economica molto difficile per i Wolves, che per alleviare le difficoltà finanziarie sono in procinto di vendere tanti giocatori. Tuttavia, la dirigenza del club non vuole svendere Kilman per risanare le casse del club e avrebbe individuato altri calciatori in rosa per fare cassa.

Anzi, vorrebbero fare di lui il simbolo della squadra. Per questo motivo a inizio mercato si è deciso di blindarlo. Inoltre, in caso di permanenza, il club gli avrebbe promesso la fascia da capitano. Questo fattore potrebbe essere determinante per la permanenza in Inghilterra di Kilman.

Il Napoli intanto continua a provarci, nella speranza che il Wolverhampton ceda. Nel caso in cui ciò non dovesse accadere si virerà definitivamente su altri obiettivi più fattibili. Si attendono sviluppi della trattativa nelle prossime settimane.