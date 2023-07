Il Napoli ha in pugno il sostituto di Kim: accelerata decisiva!

Sono giorni decisivi per il mercato del Napoli. Gli azzurri vogliono regalare al più presto il nuovo difensore centrale a Rudi Garcia

Il calciomercato del Napoli è partito un po’ a rilento, sopratutto per quanto riguarda il mercato in entrata: nessuna operazione ufficiale, a parte il ritorno di Gollini come vice Meret. Dal punto di vista delle cessioni invece il club partenopeo ha dovuto fare i conti con la cessione di Kim Minjae. La ricerca di un sostituto del miglior difensore della scorsa stagione di Serie A, partito in direzione Bayern Monaco, sta mettendo a dura prova la squadra di mercato del Napoli.

Sostituto Kim, il Napoli studia l’affondo decisivo per Danso

Come riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli azzurri hanno intenzione di accontentare Rudi Garcia, portandogli il nuovo centrale in tempo per il ritiro di Castel di Sangro, dove da domani i partenopei svolgeranno la seconda parte della preparazione pre campionato.

In questo momento il favorito a prendere il posto del sudcoreano è Kevin Danso, centrale austriaco (di origini ghanesi) classe ’98, quest’anno in forza al Lens. Per caratteristiche è il profilo che piace di più. Il giocatore ha dato l’ok al trasferimento, ma la richiesta del club francese di 30 milioni di euro è ritenuta troppo alta dal Napoli. Tuttavia stanno studiano una strategia per tentare l’affondo nei prossimi giorni.

Non solo Danso, il Napoli insite anche per Kilman

Il sogno invece sarebbe Max Kilman, inglese classe ’97, in forza al Wolverhampton. Anche in questo caso la richiesta del club inglese di 40 milioni è ritenuta troppo alta. Tuttavia, nelle ultime ore le dichiarazioni del tecnico dei Wolves Lopetegui al podcast Pure Football potrebbero aprire uno spiraglio:

“Sono venuto qui con un progetto e l’idea che, una volta acquisita la salvezza, saremmo stati in grado di migliorare l’organico quest’estate. Purtroppo così non è stato. Abbiamo perso molti giocatori e c’è la sensazione che il club voglia venderne altri, ma ci servono nuovi acquisti per restare competitivi in Premier League”.

Napoli, difensore centrale: le alternative a Danso e Kilman

Ovviamente, per cautelarsi casomai no dovesse concretizzarsi nessuna delle due trattative, il Napoli non ha abbandonato alcune piste aperte nelle scorse settimane. La prima è quella legata a Konstantinos Mavropanos, altissimo (194 cm) centrale greco classe ’97, che con la sua fisicità comanda la difesa dello Stoccarda. L’altra pista è quella che porta a Ko Itakura, giapponese classe ’97 in forza al Borussia Mönchengladbach, che piace principalmente per le sue ottime capacità in fase di impostazione. De Laurentiis non ha mai nascosto la volontà di voler espandere il brand anche in Giappone acquistando un giapponese, ma la trattativa con il club tedesco finora è stata molto complicata.