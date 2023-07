Atalanta, rinnovo a sorpresa: sfuma un obiettivo del Napoli

Stando alle ultime indiscrezioni è fatta per il rinnovo di contratto fino al 2027, sfuma dunque l’obiettivo di mercato del Napoli

L’avvicendamento del nuovo direttore sportivo azzurro Mauro Meluso non cambia le priorità di mercato del Napoli: il centrale difensivo e il centrocampista. Se per la difesa la lunga lista di nomi si è ridotta a quelli di Kilman, Danso e pochissimi altri, per il centrocampista continua ad esserci poca chiarezza.

Uno dei nomi sondati dagli azzurri quest’estate è quello di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese classe ’98 dell’Atalanta. L’olandese si è distinto come uno dei migliori centrocampisti della passata stagione, conclusa con 10 gol e 4 assist in 33 presenze.

L’Atalanta blinda Koopmeiners: rinnovo ad un passo

Secondo quanto si legge sulle pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport però l’Atalanta non ha intenzione di cedere Koopmeiners. Anzi è praticamente fatta per il rinnovo con la Dea. Il Napoli quindi dovrà virare su altri obiettivi per trovare il sostituto di Ndombele.

L’olandese avrebbe firmato un prolungamento fino al 2027, con adeguamento dell’ingaggio che lo porterebbe a diventare uno dei più pagati della rosa nerazzurra.